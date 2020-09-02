Доходы госбюджета в августе-2020 перевыполнены на 15% - Госказначейство

Доходы государственного бюджета в августе 2020 года составили 100,2 млрд грн, что на 15,2% превышают плановый показатель и на 14,3% - прошлогодний уровень, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованной во вторник информации, общий фонд бюджета в июле получил 85,4 млрд грн, что на 19,7% больше плана и на 10% превышает показатель августа-2019. По данным ГКСУ, в целом за январь-август 2020 года госбюджет получил 688 млрд грн, что на 2,8% меньше плана, но на 2,5% больше прошлогоднего показателя за этот период.

В том числе в общий фонд за восемь месяцев этого года поступило 594 млрд грн - отставание от плана составило 3%, однако этот показатель соответствует уровню восьми месяцев 2019 года.

Как указало казначейство, таможня в августе принесла почти 26,9 млрд грн, что на 1,1% больше плана и на 6,5% выше показателя августа-2019. По итогам восьми месяцев таможенные поступления составили 177,6 млрд грн, отставая от ожидаемого уровня на 15,9%, а от прошлогоднего – на 13,8%.

Налоговые поступления в августе превысили план на 33,2% и были выше к августу прошлого года на 12,%, составив 56 млрд грн. По итогам восьми месяцев налоговая перевыполнила план на 5,3% при поступлениях в 356 млрд грн, что на 17,3% больше показателя за январь-август-2019.

Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в августе снизилось до 8,57 млрд грн по сравнению с 9,13 млрд грн месяцем ранее.

Доходы местных бюджетов в августе-2020 были на 14,7% выше ожидаемого уровня - 28,6 млрд грн, что на 9,1% выше прошлогоднего показателя. За восемь месяцев местные бюджеты получили 188 млрд грн, что на 5,6% ниже плана, но на 2,9% больше показателя за 8 месяцев прошлого года.

Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце 22,65 млрд грн, что на 3% больше августа-2019.

В целом за январь-август-2020 ЕСВ вырос на 4,9% к аналогичному периоду 2019-го и достиг 185,2 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн).