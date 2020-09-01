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В Украине повысили минимальную зарплату и пенсию
08:04 01.09.2020 |
В Украине с сегодняшнего дня, 1 сентября, повысились минимальная зарплата и минимальная пенсия.
29 августа президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.
Минимальная зарплата с сентября 2020: на сколько повысили
Минимальная заработная плата в Украине с 1 сентября текущего года выросла до пяти тысяч гривень в месяц.
Повышение "минималки" с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6 тысяч гривень, а в течение 2021 года минимальная зарплата должна вырасти до 6,5 тысячь гривен.
Вместе с тем, с учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров Украины 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября 2020 года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы в 2225 гривень.
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