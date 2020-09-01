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Криклий хочет обязать порты взвешивать «входящие» грузы
15:30 31.08.2020 |
Мининфраструктуры хочет на уровне законодательства обязать порты взвешивать "входящие" грузы и передавать эту информацию в госреестр. Об этом в интервью УНН рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"На уровне законодательства мы хотим обязать порты, независимо от формы собственности, взвешивать грузы при приеме. И самое главное - отдавать эту информацию в госреестр. Нас не интересуют типы грузов, которые они везут, но нам важно, что они точно так же защищают наши дороги", - рассказал он.
Отметим, что перегруженный транспорт является одним из главных разрушителей дорог. Мининфраструктуры взялось решать проблему комплексно. Кроме взвешивания в портах, до конца года планируется запустить 50 новых комплексов взвешивания фур в движении - это встроенные веса в трассы, которые будут фиксировать нарушения весовых норм онлайн.
В то же время, Мининфраструктуры готовится запустить речной транспорт, чтобы разгрузить дороги. Соответствующий законопроект в ВР обещают принять осенью.
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