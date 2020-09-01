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Водители такси Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент - Мининфраструктуры
09:50 31.08.2020 |
После реформы Службы такси в Украине водителям таких нетрадиционных служб как Bolt, Uber, Uklon надо будет приобретать патент на осуществление пассажирских перевозок.
Как передает Укринформ, об этом в эфире телеканала "ДОМ" рассказал генеральный директор Директората автомобильного и электрического городского транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян.
"На сегодняшний день нами придуман один действенный способ. Он вписан в этот законопроект. Суть следующая. В сфере перевозок пассажиров на заказ - то есть это не классические такси, это как раз такси Bolt, Uber, Uklon и прочие - в основном работают физлица, обычные рядовые лица, не физические лица - предприниматели, не юридические лица. Для того чтобы они могли осуществлять эту деятельность законно, мы вводим такое понятие, как "патент", - пояснил Погосян в программе "Официальный разговор".
По его словам, патент предусматривает право на ведение подобного рода хозяйственной деятельности. Водитель сможет купить патент на один год, на один месяц.
Погосян отметил, что стоимость патента на один год будет зафиксирована на уровне одной минимальной зарплаты, которая установлена по состоянию на 1 января текущего года. Если водитель захочет приобрести патент только на месяц, то соответственно сумму надо разделить на 12.
Для электромобилей стоимость патента будет в два раза меньше.
"На самом деле, мы создаём условия, при которых бы люди - а это сотни тысяч, которые работают в этой сфере незаконно и перевозят граждан, что является очень ответственным вопросом, - работали на законных основаниях. Выбор у каждого гражданина будет или работать на самого себя, купив патент, или открыть фирму и работать как классическая служба такси", - пояснил Погосян.
Смотрите также полный выпуск программы «Официальный разговор» на телеканале "ДОМ".
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