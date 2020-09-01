Украина и Польша подписали декларацию об обмене налоговой информацией

Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией, в частности, в части администрирования НДС, а также в сфере трансграничного экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и предотвращения попыток избежать налогообложения», - цитирует Марченко пресс-служба.

Согласно сообщению, реализация этого соглашения позволит приложить максимум усилий, направленных на укрепление административного сотрудничества между странами, в частности, обмен налоговой информацией, знаниями и новыми технологиями, проведение совместных мероприятий на границе как решающего средства для эффективной борьбы с мошенничеством с НДС.

«Такое сотрудничество приведет к заметному повышению безопасности польских и украинских граждан и предпринимателей, а также стабильному росту доходов бюджета», - сказано в сообщении.

22 мая 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве № 466-IX", который, в частности, предусматривает масштабные изменения в правилах корпоративного налогообложения, налогообложения физических лиц, а также в правилах по администрированию налогов.