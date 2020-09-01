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Украина и Польша подписали декларацию об обмене налоговой информацией
09:43 31.08.2020 |
Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией, в частности, в части администрирования НДС, а также в сфере трансграничного экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
«Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и предотвращения попыток избежать налогообложения», - цитирует Марченко пресс-служба.
Согласно сообщению, реализация этого соглашения позволит приложить максимум усилий, направленных на укрепление административного сотрудничества между странами, в частности, обмен налоговой информацией, знаниями и новыми технологиями, проведение совместных мероприятий на границе как решающего средства для эффективной борьбы с мошенничеством с НДС.
«Такое сотрудничество приведет к заметному повышению безопасности польских и украинских граждан и предпринимателей, а также стабильному росту доходов бюджета», - сказано в сообщении.
22 мая 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве № 466-IX", который, в частности, предусматривает масштабные изменения в правилах корпоративного налогообложения, налогообложения физических лиц, а также в правилах по администрированию налогов.
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