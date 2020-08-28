Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций на 329 миллионов долларов

Украина увеличила на 328,79 млн долларов США сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 - J.P. Morgan выступил единственным покупателем и лид-менеджером сделки.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Украина увеличила на 328,79 млн долларов общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020, общая непогашенная сумма которых составила 1,36 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что привлеченные средства будут использованы для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов) в 2020 году.

"Мы рады, что в течение года с беспрецедентным уровнем неопределенности нам удалось осуществить активную операцию по управлению государственным долгом, которая будет способствовать взвешенной долговой политике Украины в будущем.

Мы продолжим следить за рынком и использовать все доступные инструменты для того, чтобы достичь целей, определенных в нашей Стратегии управления государственным долгом", - заявил министр финансов Сергей Марченко.