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В Украине усилят контроль за соблюдением трудового законодательства
15:23 27.08.2020 |
В Украине с 1 сентября 2020 года будет усилен усилится контроль за оформлением трудовых отношений с работниками.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Соответствующие проверки будет проводить Государственная служба Украины по вопросам труда.
В Гоструда уточнили, что контрольные мероприятия по выявлению неоформленных работников будут проводиться при содействии Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда, центров занятости, органов местного самоуправления, Национальной полиции и т. д.
«В первую очередь меры контроля будут проведены у тех работодателей, которые имеют высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров. Выявление таких работодателей осуществляется путем анализа информации, имеющейся у различных органов государственной власти и местного самоуправления», - сказано в сообщении.
Уголовная ответственность
Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками, добавили в Гоструда.
Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.
Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн.
Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. грн до 141,7 тыс. грн.
«Инспектор труда обязательно начислит штраф в трех случаях:
За недопущения к проведению проверки.
За создание препятствий в ее проведении.
За выявленные незадекларированного труда: не заключили трудовой договор, не сообщили о найме в Государственную фискальную службу, не уплатили налоги", - уточнили в Гоструда.
По всем другим вопросам инспектор составляет предписание, где указывает, что надо исправить - в случае выполнения предписания в указанные сроки, работодателя не будут привлекать к ответственности.
Коронавирус и безработица
Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале - до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.
Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства на ближайшие три года, уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022-м и 8% в 2023-м.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозировало рост безработицы в Украине до 9,4%.
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