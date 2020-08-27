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Кабмин изменил порядок реализации арестованных активов на е-торгах
09:18 27.08.2020 |
Кабинет Министров на заседании в среду, 26 августа, принял постановление «О внесении изменения в порядок реализации арестованных активов на электронных торгах».
Об этом министр КМУ Олег Немчинов написал в Телеграмме, сообщает Укринформ.
"Эти изменения в первую очередь призваны урегулировать вопрос сроков и порядка действий АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений - ред.) относительно перечисления полученных от реализации активов средств в пользу потерпевшего, гражданского истца и в Государственный бюджет Украины при исполнении судебных решений о специальной конфискации, в соответствии с частью десятой статьи 100 Уголовно-процессуального кодекса Украины ", - написал Немчинов.
По его словам, это позволит осуществить практическую реализацию части десятой статьи 100 Уголовно-процессуального кодекса Украины и статьи 23 Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".
Немчинов убежден в том, что решение даст возможность своевременного исполнения судебных решений о специальной конфискации активов. Часть десятая статьи 100 Уголовно-процессуального кодекса определяет, что в случае отсутствия у виновного лица имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме имущества, которое подлежит специальной конфискации, ущерб, нанесенный потерпевшему гражданскому истцу возмещается за счет средств от реализации конфискованного имущества, а оставшаяся часть переходит в собственность государства.
"Законом Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" предусмотрено, что: полученные от реализации активов средства зачисляются на депозитные счета Национального агентства; по согласованию с межведомственной комиссией по вопросам реализации активов Национальное агентство самостоятельно обеспечивает выполнение судебного решения о конфискации, специальную конфискацию активов, взыскание в доход государства активов, которые находятся в его управлении или находились, но были реализованы, стоимостью более 10 тысяч размеров минимальных заработных плат " , - пояснил чиновник.
Кроме того, добавил он, предполагается, что поступления от осуществляемого Национальным агентством управления активами, а также средства, полученные на основании международных соглашений о разделе и возвращении активов в Украину, перечисляются в государственный бюджет.
Пунктом 22 порядка реализации арестованных активов на электронных торгах, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2017 года № 719, установлено, что победитель торгов перечисляет средства за приобретенный актив на счет Национального агентства, написал министр Кабинета Министров.
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