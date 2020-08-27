Правительство утвердило порядок формирования и ведения лицензионного реестра

Кабинет Министров на заседании 26 августа утвердил Порядок формирования и ведения лицензионного реестра.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Благодаря принятому постановлению реестр станет более удобным как для органов лицензирования, так и для потребителей. А также будут значительно уменьшены расходы времени и средств на получение актуальной информации из реестра", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, лицензионный реестр ведется в электронной форме органом лицензирования. Информация из реестра является открытой и общедоступной (кроме паспортных данных и РНОКПП).

В Минцифры отметили, что это решение правительства также обеспечит прозрачность порядка рассмотрения документов и принятия решений органами лицензирования, а также открытость данных о количестве и месте нахождения субъектов хозяйствования, которые имеют право осуществлять хозяйственную деятельность, подлежащую лицензированию.