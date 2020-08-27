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Правительство одобрило перечень объектов, запрещенных к приватизации
08:29 27.08.2020 |
Министерство экономики разработало законопроект, которым определило перечень объектов, запрещенных к приватизации. В первую очередь это предприятия, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства, а также предприятия, деятельность которых имеет важное значение для общества.
Об этом на заседании правительства сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает корреспондент Укринформа.
"Минэкономики разработало законопроект о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Законопроектом предлагается утвердить следующий перечень объектов, не подлежащих приватизации, в том числе перечень акционерных обществ. В уставных капиталах их доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50% плюс одна акция. Таких объектов девять. Перечень хозяйственных обществ в уставных капиталах доля корпоративных прав, принадлежащих государству 100%, таких объектов 74. Перечень объектов культуры спорта и лесного хозяйства, не подлежащих приватизации, таких объектов 474. А также перечень государственных предприятий, которые не подлежат приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества, таких объектов 102 ", - сказал Петрашко.
Он отметил, что в министерстве, составляя соответствующий перечень, исходят из того, насколько эти предприятия являются важными.
"Объекты включались по следующей процедуре - это предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства и являются природными монополиями, а также деятельность которых имеет практически важное значение для общества", - сказал Петрашко.
Как сообщал Укринформ, в 2020 году приватизация должна принести государственному бюджету Украины около 12 млрд грн, из них 6 млрд будут получены от малой приватизации и 6 млрд грн - от большой.
В середине июля отель "Днепр" в центре Киева продали за более 1,1 млрд грн.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 29 июля заявил о позитивных ожиданиях от большой приватизации в последующие годы, в частности, планируется около 1 млрд долл. поступлений в госбюджет.
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