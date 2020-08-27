Минэкономики улучшило прогноз инфляции на 2020г до 5,9%, ожидает среднегодовой курс гривни 27 грн/$

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины улучшило прогноз инфляции на 2020 год до 5,9% декабрь к декабрю, тогда как в утвержденном в марте макропрогнозе этот показатель был на уровне 11,6%, свидетельствует прогноз социально-экономического развития Украины на 2021-2023 гг.

Согласно документу, в этом году министерство прогнозирует среднегодовой курс 27 грн/$ (ранее ожидалось 29,5 грн/$), а на конец года - 28,3 грн/$.

"Впрочем, усиление роли расходной составляющей, которое ожидается по разным причинам (в том числе за счет повышения минимальной зарплаты и попыток компенсировать понесенные убытки), в формировании цен производителей промпродукции в конце 2020 года и, особенно в 2021-м, будет иметь стимулирующий эффект на инфляционыне процессы", - пояснило министерство в прогнозе.

По итогам этого года Минэкономики ожидает дефицита торгового баланса в размере $5,4 млрд (ранее этот показатель оценивался в $8,3 млрд).

Прогноз номинального ВВП снижен с 3,985 трлн грн до 3,975 трлн грн, хотя в процентном соотношении к прошлому году министерство все также ожидает падения ВВП на 4,8%.

При этом Минэкономики ожидает повышения тарифов на железнодорожные перевозки на 17% в этом году, а также на 22% и 26% - в два последующих года (+-3%).

Среднегодовой рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в текущем году ожидается на уровне 7,1%, в следующем - на 11,3%, а также по 20% - в 2022-2023 гг.

"Прогнозируется, что в течение 2021-2023 гг. среднегодовая цена на импортированный природный газ будет расти на 19,6% в среднем ежегодно - до $214 за 1 тыс. куб. м в 2023 году", - указано в документе.

Министерство также ожидает повышения цен на газ для населения на 19% (+-3%) в 2021 году, на 24% и 6% (+-3%) - в последующие два года, однако в 2020-м изменения цен на него не предвидится, свидетельствует прогноз. Среднегодовой рост цен на газ для промпредприятий прогнозируется: в 2021-м году - на 43,8%, в 2022-м - на 11,7%, в 2023-м – на 8% (везде +-3%).

Как предполагает Минэкономики, промпредприятия ожидает рост цен на электроэнергию в 10% в последующие три года.

В этом году централизованное водоснабжение подорожает на 23% (+-5%), в 2021-м - на 20% (+-5%), в последующие два года - на 11% и 5% (+-5%), прогнозирует Минэкономики. Аналогичное повышение цен предусматривается и для централизованного водоотвода.

При этом Минэкономики указывает, что ожидаемые поступления от приватизации в текущем году составят 2 млрд грн, в 2021-м - 6 млрд грн, а также по 8 млрд грн - в 2022-2023 гг.

В целом ежегодный рост экономики Украины в 2021-2023 гг. прогнозируется на уровне 4,5%, чему должен способствовать рост экспорта в среднем на 5,8% ежегодно, указало министерство.