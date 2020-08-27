Госдолг Украины в июле-2020 вырос на 3,8% в гривне - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в июле 2020 года вырос на 3,79% в гривне - до 2,355 трлн грн, в долларовом эквиваленте - на 0,04%, до $85,05 млрд, сообщило Министерство финансов в среду.

Согласно его данным, прямой госдолг в июле этого года в долларовом выражении снизился на 0,23% - до $74,84 млрд, в гривневом - вырос на 3,49%, до 2,072 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 2,75% - до $43,12 млрд (в гривне - на 6,61%, до 1,193 трлн грн).

Гарантированный государством долг в июле этого года увеличился на 5,98% - до 282,55 млрд грн, в долларах - на 2,14%, до $10,2 млрд, в том числе внешний - на 6,72%, до 260,87 млрд грн, в долларах - на 2,84%, до $9,42 млрд, свидетельствуют данные Минфина.

С начала года совокупный госдолг Украины вырос на 0,8% в долларовом эквиваленте и на 9,96% в гривневом, указал Минфин.

Как сообщило министерство, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам июля возросла до 37,73%, в СПЗ - до 15,45%, в иенах - до 0,68%, тогда как в евро сократилась до 12,95%, в гривне - до 33,19%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в июле ослабился до 27,69 грн/$ по сравнению с 26,69 грн/$ в июне.

Как сообщалось, в июне совокупный госдолг Украины вырос на 2,7% в гривне и на 3,5% в долларовом эквиваленте.

