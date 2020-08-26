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Данилишин сомневается относительно двух траншей от МВФ в 2020 году
09:00 26.08.2020 |
Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает малореалистичным получение двух траншей МВФ в 2020 году. При этом он высказался за пересмотр концептуальных основ сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом Данилишин написал на своей странице в Фейсбуке, сообщает корреспондент Укринформа.
"Очевидно, базовый сценарий с получением двух траншей до конца текущего года - в сентябре и декабре - является малореалистичным. Скорее всего, мы можем рассчитывать на получение транша в 4-м квартале 2020 года", - отметил он.
При этом, по словам Данилишина, при плановом пересмотре программы сотрудничества должен состояться пересмотр и концептуальных основ сотрудничества, с учетом интересов Украины.
"Сотрудничество с МВФ будет продолжаться. Поддержка международных партнеров остается одним из самых весомых факторов макрофинансовой стабильности в Украине. Вместе с тем, плановый пересмотр программы с МВФ, на мой взгляд, должен сопровождаться пересмотром концептуальных основ сотрудничества и ее фокусировки в поддержку национальных интересов Украины, а не только международных инвесторов", - считает глава Совета НБУ.
По его мнению, приоритетом программы сотрудничества должна быть поддержка реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан Украины.
Как сообщал Укринформ, Международный валютный фонд 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долл. 12 июня Украина получила первый транш МВФ в размере 2,1 млрд долл. А остаток был разделен еще на 4 транша.
Новая программа должна помочь Украине справиться с проблемами, которые вызвала эпидемия коронавируса. Деньги должны обеспечить платежный баланс и бюджетную поддержку, сохраняя при этом достижения в основных структурных реформах. Это должно гарантировать Украине возвращение к росту экономики, когда кризис пройдет.
Предыдущая программа для Украины - stand-by - была одобрена МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по ней единственный транш в 1,4 млрд долл.
В декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на 5,5 млрд долл. Но Киев не до конца выполнил требования Фонда.
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