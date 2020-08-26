Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины во 2-м квартале 2020г. снизился на 18,3% - Госстат

По ее данным, объем услуг, реализованных населению, составил 16% от общего объема реализованных услуг.
Госстат напоминает, что в первом квартале 2020 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины сократился на 1,7%.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹
|Объем реализованных услуг (в рыночных ценах) в 3 кв 2019г, млн грн
|В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн
|Всего
|192744,2
|30924,1
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|84004,6
|3554,9
|Наземный и трубопроводный транспорт
|37223,9
|1170,3
|пассажирский ж/д транспорт междугороднего сообщения
|к
|к
|грузовой железнодорожный транспорт
|3012,4
|25,8
|другой пассажирский наземный транспорт
|1674,7
|1062,1
|грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки вещей
|11926,6
|75,5
|трубопроводный транспорт
|к
|к
|водный транспорт
|666,0
|0,9
|Авиационный транспорт
|4491,7
|931,6
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|39257,0
|710,3
|Почтовая и курьерская деятельность
|2366,0
|741,8
|Временное размещение и организация питания
|2257,7
|1625,4
|Временное размещение
|430,8
|212,8
|Деятельность по обеспечению питанием и напитками
|1826,9
|1412,6
|Информация и телекоммуникации
|40462,5
|13139,4
|Издательская деятельность, производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей, деятельность в сфере радио и телевещания
|657,7
|62,5
|Производство кино-и видиофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей
|754,1
|70,7
|Деятельность в сфере радиовещения и телевизионного вещания
|2360,1
|307,4
|Телекоммуникации (электросвязь)
|19824,5
|12364,6
|Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг
|12287,1
|22,3
|Предоставление информационных услуг
|4579,0
|311,9
|Операции с недвижимым имуществом
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|312,0
|42,4
|Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества
|20508,5
|467,6
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта
|837,6
|266,8
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|21767,3
|859,9
|Деятельность в сферах права, бухучета
|3713,9
|58,5
|Деятельность главных управлений (хед-офисов), консультирование по вопросам управления
|1885,9
|-
|из нее консультации по вопросам управления
|1395,1
|-
|Дятельность в сфере архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, деятельность главных управлений (хед-офисов), консультирование по вопросам управления
|5675,0
|286,4
|Научные исследования и разработки
|1905,9
|32,1
|Рекламная деятельность и исследования рынка, коньюнктур
|7812,8
|395,7
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|15077,9
|3208,7
|Аренда, прокат и лизинг
|3416,3
|17,6
|Деятельность по трудоустройству
|1422,1
|18,5
|Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность
|126,6
|38,6
|Деятельность охранных служб и проведения расследований
|2985,3
|111,1
|Обслуживание зданий и территорий
|5493,4
|2887,7
|Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги
|1634,2
|135,2
|Образование
|3372,1
|3085,3
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|5490,3
|4101,7
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|546,3
|274,9
|Предоставление других услуг
|692,1
|171,3
Госстат Украины.
¹ Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, Донецкой и Луганской областей.
к - данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.