Украинские предприятия в I пол.-2020 сократили прибыль почти в 7,5 раза - Госстат

Предприятия и организации Украины в январе-июне 2020 года получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения в размере 29,188 млрд грн, тогда как тогда как за аналогичный период 2019 года этот показатель составлял 218,094 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Согласно ее данным, в первом полугодии 2020 года 36,6% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом, тогда как в январе-июне 2019 года таких было 24,9%. Убытки составили 233,161 млрд грн, что более чем в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В то же время предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 262,349 млрд грн прибыли, что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-июнь 2020г¹:

Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iпол.2020г., млн грн. Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iпол. 2019 г., млн грн. Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, к Iпол. 2019г,% Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток к Iпол. 2019г,% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iпол.2020% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iпол. 2019, % Всего 29188,0 218093,8 262349,4 89,9 233161,4 316,4 36,6 24,9 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -148,6 -23,7 228,7 135,4 377,3 195,8 35,7 41,4 Промышленность: -40221,0 86680,6 73967,9 56,0 114188,9 251,5 38,7 27,2 Строительство 489,8 1340,8 1749,6 72,6 1259,8 118,0 30,2 24,5 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 4155,5 37329,2 30514,8 68,4 26359,3 362,3 29,9 18,1 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -20485,1 -164,5 24328,7 177,2 44813,8 322,5 54,3 37,7 Временное размещение и организация питания -1983,4 1079,6 455,5 36,4 2438,9 1426,8 75,9 21,7 Информация и телекоммуникации 5552,9 10612,3 9373,2 80,3 3820,3 362,6 30,9 16,0 Финансовая и страховая деятельность 110329,6 44089,5 113731,2 251,6 3401,6 304,9 17,2 14,3 Операции с недвижимостью -5091,0 5501,7 3788,1 60,3 8879,1 1136,9 60,7 30,6 Профессиональная, научная и техническая деятельность -21819,1 31044,8 2280,9 7,2 24100,0 2931,9 36,7 29,8 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания -82,7 1245,4 1165,0 60,6 1247,7 183,8 38,2 39,4 Образование -36,1 -2,6 1,0 124,1 37,1 1098,3 33,3 33,3 Здравоохранение и социальная помощь 14,6 169,7 728,9 248,3 714,3 576,9 39,8 32,3 Деятельность в сфере культуры и спорта -1498,9 -808,4 24,4 8,6 1523,3 139,7 69,0 32,0 Предоставление других услуг 11,5 -0,6 11,5 89,1 - - - 25,0

Данные: Госстат Украины

Финрезультаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-июнь 2020г¹:

Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iпол.2020г., млн грн. Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iпол. 2019 г., млн грн. Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, к Iпол. 2019г,% Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток к Iпол. 2019г,% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iпол.2020% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iпол. 2019, % Промышленность -40221,0 86680,6 73967,9 56,0 114188,9 251,5 38,7 27,2 Добывающая промышленность 8369,8 66275,8 24942,1 36,5 16572,3 787,7 46,0 27,6 Перерабатывающая промышленность -24750,0 20671,3 36269,9 74,2 61019,9 216,2 35,1 22,5 производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 6387,4 11698,0 15546,1 106,7 9158,7 319,5 33,1 25,8 текстильное производство; производство одежды, кожи и изделий из кожи и др. материалов -122,8 232,0 329,9 110,6 452,7 683,4 32,6 11,8 Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели 146,9 2190,6 1859,2 73,8 1712,3 519,8 29,7 17,2 производство кокса и продуктов нефтепереработки 171,1 -790,0 1249,5 91,8 1078,4 50,1 33,3 35,3 Производство химической продукции -13168,6 6868,5 1372,0 19,5 14540,6 8945,1 37,5 10,0 Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 1787,8 2310,6 1978,3 85,4 190,5 3423,6 29,5 2,5 производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции -1604,3 5318,4 3256,2 54,0 4860,5 685,4 32,8 16,3 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий -11250,9 -13266,1 4787,5 76,4 16038,4 82,1 40,7 26,8 Машиностроение -6794,0 5476,6 4992,9 66,0 11786,9 564,3 39,5 26,7 производство компьютеров, электронной и оптической продукции 257,5 751,4 373,5 48,5 116,0 636,1 29,6 12,5 производство электрического оборудования -1743,1 1163,6 497,0 35,6 2240,1 963,8 37,7 24,0 производство машин и оборудования не относящихся к др. группам -3182,4 2286,8 2098,7 79,0 5281,1 1428,7 36,6 23,0 производство транспортных средств и оборудования -2126,0 1274,8 2023,7 73,8 4149,7 282,6 46,6 36,6 Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования -302,6 632,7 898,3 95,9 1200,9 395,0 35,5 25,0 Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха -23322,8 103,6 12004,2 85,6 35327,0 253,8 50,9 46,2 Водоснабжение; канализация, обращение с отходами -518,0 -370,1 751,7 94,9 1269,7 109,3 50,7 54,2

Данные: Госстат Украины

¹ данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и зоны проведения ООС.