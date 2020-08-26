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Украинские предприятия в I пол.-2020 сократили прибыль почти в 7,5 раза - Госстат
08:14 26.08.2020 |
Предприятия и организации Украины в январе-июне 2020 года получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения в размере 29,188 млрд грн, тогда как тогда как за аналогичный период 2019 года этот показатель составлял 218,094 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики во вторник.
Согласно ее данным, в первом полугодии 2020 года 36,6% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом, тогда как в январе-июне 2019 года таких было 24,9%. Убытки составили 233,161 млрд грн, что более чем в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
В то же время предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 262,349 млрд грн прибыли, что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-июнь 2020г¹:
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iпол.2020г., млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iпол. 2019 г., млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к Iпол. 2019г,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток к Iпол. 2019г,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iпол.2020%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iпол. 2019, %
|Всего
|29188,0
|218093,8
|262349,4
|89,9
|233161,4
|316,4
|36,6
|24,9
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|-148,6
|-23,7
|228,7
|135,4
|377,3
|195,8
|35,7
|41,4
|Промышленность:
|-40221,0
|86680,6
|73967,9
|56,0
|114188,9
|251,5
|38,7
|27,2
|Строительство
|489,8
|1340,8
|1749,6
|72,6
|1259,8
|118,0
|30,2
|24,5
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|4155,5
|37329,2
|30514,8
|68,4
|26359,3
|362,3
|29,9
|18,1
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|-20485,1
|-164,5
|24328,7
|177,2
|44813,8
|322,5
|54,3
|37,7
|Временное размещение и организация питания
|-1983,4
|1079,6
|455,5
|36,4
|2438,9
|1426,8
|75,9
|21,7
|Информация и телекоммуникации
|5552,9
|10612,3
|9373,2
|80,3
|3820,3
|362,6
|30,9
|16,0
|Финансовая и страховая деятельность
|110329,6
|44089,5
|113731,2
|251,6
|3401,6
|304,9
|17,2
|14,3
|Операции с недвижимостью
|-5091,0
|5501,7
|3788,1
|60,3
|8879,1
|1136,9
|60,7
|30,6
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|-21819,1
|31044,8
|2280,9
|7,2
|24100,0
|2931,9
|36,7
|29,8
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|-82,7
|1245,4
|1165,0
|60,6
|1247,7
|183,8
|38,2
|39,4
|Образование
|-36,1
|-2,6
|1,0
|124,1
|37,1
|1098,3
|33,3
|33,3
|Здравоохранение и социальная помощь
|14,6
|169,7
|728,9
|248,3
|714,3
|576,9
|39,8
|32,3
|Деятельность в сфере культуры и спорта
|-1498,9
|-808,4
|24,4
|8,6
|1523,3
|139,7
|69,0
|32,0
|Предоставление других услуг
|11,5
|-0,6
|11,5
|89,1
|-
|-
|-
|25,0
Данные: Госстат Украины
Финрезультаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-июнь 2020г¹:
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iпол.2020г., млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iпол. 2019 г., млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к Iпол. 2019г,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток к Iпол. 2019г,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iпол.2020%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iпол. 2019, %
|Промышленность
|-40221,0
|86680,6
|73967,9
|56,0
|114188,9
|251,5
|38,7
|27,2
|Добывающая промышленность
|8369,8
|66275,8
|24942,1
|36,5
|16572,3
|787,7
|46,0
|27,6
|Перерабатывающая промышленность
|-24750,0
|20671,3
|36269,9
|74,2
|61019,9
|216,2
|35,1
|22,5
|производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий
|6387,4
|11698,0
|15546,1
|106,7
|9158,7
|319,5
|33,1
|25,8
|текстильное производство; производство одежды, кожи и изделий из кожи и др. материалов
|-122,8
|232,0
|329,9
|110,6
|452,7
|683,4
|32,6
|11,8
|Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели
|146,9
|2190,6
|1859,2
|73,8
|1712,3
|519,8
|29,7
|17,2
|производство кокса и продуктов нефтепереработки
|171,1
|-790,0
|1249,5
|91,8
|1078,4
|50,1
|33,3
|35,3
|Производство химической продукции
|-13168,6
|6868,5
|1372,0
|19,5
|14540,6
|8945,1
|37,5
|10,0
|Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|1787,8
|2310,6
|1978,3
|85,4
|190,5
|3423,6
|29,5
|2,5
|производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции
|-1604,3
|5318,4
|3256,2
|54,0
|4860,5
|685,4
|32,8
|16,3
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|-11250,9
|-13266,1
|4787,5
|76,4
|16038,4
|82,1
|40,7
|26,8
|Машиностроение
|-6794,0
|5476,6
|4992,9
|66,0
|11786,9
|564,3
|39,5
|26,7
|производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|257,5
|751,4
|373,5
|48,5
|116,0
|636,1
|29,6
|12,5
|производство электрического оборудования
|-1743,1
|1163,6
|497,0
|35,6
|2240,1
|963,8
|37,7
|24,0
|производство машин и оборудования не относящихся к др. группам
|-3182,4
|2286,8
|2098,7
|79,0
|5281,1
|1428,7
|36,6
|23,0
|производство транспортных средств и оборудования
|-2126,0
|1274,8
|2023,7
|73,8
|4149,7
|282,6
|46,6
|36,6
|Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования
|-302,6
|632,7
|898,3
|95,9
|1200,9
|395,0
|35,5
|25,0
|Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
|-23322,8
|103,6
|12004,2
|85,6
|35327,0
|253,8
|50,9
|46,2
|Водоснабжение; канализация, обращение с отходами
|-518,0
|-370,1
|751,7
|94,9
|1269,7
|109,3
|50,7
|54,2
Данные: Госстат Украины
¹ данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и зоны проведения ООС.
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