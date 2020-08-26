Падение промпроизводства в Украине в июле-2020 замедлилось до 4,2% – Госстат

Промышленное производство в Украине в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года снизилось на 4,2%, тогда как в июне падение составило 5,6%, мае – 12,2%, апреле - 16,2%, марте – 7,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в июле 2020 года было чуть большим – 4,4%, однако все равно заметно лучше показателей предыдущих месяцев: 7,1% в июне и 11,7% в мае.

Госстат указывает, что к июню этого года промышленное производство в июле выросло на 3,9%, однако с учетом сезонной корректировки – на 1,4%.

В перерабатывающей промышленности в июле-2020 к июлю-2019 падение чуть ускорилось – до 6,6% с 6,2% в июне, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров оно замедлилось до 0,7% с 4,9%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован рост на 0,7% против сокращения на 4% в июне.

В целом за семь месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 5,5%, в перерабатывающей промышленности – на 9,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,3%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-июле 2020г.

июль 2020г к июню 2020г. % июль 2020г к июлю 2019г., % январь-июль 2020г к январю-июлю 2019г, % Справочно: январь-июль 2019 к январю-июлю 2018, % Промышленность всего 103,9 95,8 92,3 101,4 Добывающая и перерабатывающая промышленность Добывающая промышленность и разработка карьеров 103,9 99,3 94,5 102,1 - добыча каменного и бурого угля 112,4 104,7 79,7 104,3 - добыча сырой нефти и природного газа 103,5 100,7 97,9 103,1 - добыча металлических руд 99,4 94,9 94,2 100,9 Перерабатывающая промышленность 104,0 93,4 90,8 102,1 в том числе Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 99,9 104,6 100,1 106,2 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 114,2 98,6 84,9 91,7 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 114,6 90,7 89,1 92,7 Производство кокса и продуктов нефтепереработки. 93,7 90,6 99,8 100,2 Производство химических изделий и химической продукции 110,4 113,2 108,6 105,5 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 88,9 80,4 101,0 107,0 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 114,5 98,6 91,6 107,8 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 100,3 89,4 86,4 102,6 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 108,3 78,7 77,9 97,9 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 113,7 64,7 72,6 82,7 производство электрического оборудования 102,0 81,7 89,1 92,8 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 104,5 84,3 82,1 103,1 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 115,7 75,5 70,1 99,5 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 108,1 88,2 84,1 101,6 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 103,6 100,7 94,7 97,1

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.