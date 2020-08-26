Падение промпроизводства в Украине в июле-2020 замедлилось до 4,2% – Госстат

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в июле 2020 года было чуть большим – 4,4%, однако все равно заметно лучше показателей предыдущих месяцев: 7,1% в июне и 11,7% в мае.
Госстат указывает, что к июню этого года промышленное производство в июле выросло на 3,9%, однако с учетом сезонной корректировки – на 1,4%.
В перерабатывающей промышленности в июле-2020 к июлю-2019 падение чуть ускорилось – до 6,6% с 6,2% в июне, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров оно замедлилось до 0,7% с 4,9%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован рост на 0,7% против сокращения на 4% в июне.
В целом за семь месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 5,5%, в перерабатывающей промышленности – на 9,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,3%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-июле 2020г.
|июль 2020г к июню 2020г. %
|июль 2020г к июлю 2019г., %
|январь-июль 2020г к январю-июлю 2019г, %
|Справочно: январь-июль 2019 к январю-июлю 2018, %
|Промышленность всего
|103,9
|95,8
|92,3
|101,4
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|103,9
|99,3
|94,5
|102,1
|- добыча каменного и бурого угля
|112,4
|104,7
|79,7
|104,3
|- добыча сырой нефти и природного газа
|103,5
|100,7
|97,9
|103,1
|- добыча металлических руд
|99,4
|94,9
|94,2
|100,9
|Перерабатывающая промышленность
|104,0
|93,4
|90,8
|102,1
|в том числе
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|99,9
|104,6
|100,1
|106,2
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|114,2
|98,6
|84,9
|91,7
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|114,6
|90,7
|89,1
|92,7
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки.
|93,7
|90,6
|99,8
|100,2
|Производство химических изделий и химической продукции
|110,4
|113,2
|108,6
|105,5
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|88,9
|80,4
|101,0
|107,0
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|114,5
|98,6
|91,6
|107,8
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|100,3
|89,4
|86,4
|102,6
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|108,3
|78,7
|77,9
|97,9
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|113,7
|64,7
|72,6
|82,7
|производство электрического оборудования
|102,0
|81,7
|89,1
|92,8
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|104,5
|84,3
|82,1
|103,1
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|115,7
|75,5
|70,1
|99,5
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|108,1
|88,2
|84,1
|101,6
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|103,6
|100,7
|94,7
|97,1
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.