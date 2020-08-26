Спад капинвестиций в Украине по итогам І пол.-2020 замедлился до 34,9% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в первом полугодии текущего года сократились на 34,9% после спада на 35,5% в первом квартале этого года и роста на 21,2% в четвертом квартале прошлого года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Согласно данным Госстата, если за первый квартал этого года было освоено 76,914 млрд грн капинвестиций, то за полугодие – 163,78 млрд грн (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и территорий Луганской и Донецкой области).

Ведомство уточнило, что во втором квартале-2020 спад капинвестиций ко второму кварталу-2019 составил 34,4%.

В региональном срезе самое значительное сокращение капинвестиций в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксировано в Ривненской (на 60,3%), Львовской (на 47,5%) и Херсонской (на 50,1%) областях. В Киеве спад составил 38,9%. Роста капинвестиций удалось добиться лишь в двух областях: Кировоградской (на 4,4%) и Волынской (на 43,5%).

В отраслевом срезе рост капинвестиций за первое полугодие текущего года зафиксирован в почтовой и курьерской деятельности – на 39,2%, сфере предоставления других видов услуг - на 24,3%, телекоммуникаций (электросвязи) – на 10,7% и информации и телекоммуникации – на 8,7%.

Во втором квартале-2020 ко второму кварталу-2019 капинвестиции увеличились в почтовой и курьерской деятельности – в 2,6 раза, научных исследованиях и разработках – на 65,9%, водном транспорте – на 52,6%, финансовой и страховой деятельности – на 9,8%.

При этом в сфере авиатранспорта обвал капинвестиций во втором квартале составил 85,8% (за полугодие – 81,8%), лесном хозяйстве и лесозаготовках – 71% (71,4%), рыбном хозяйстве – 68,7% (55,1%), в сфере искусства, спорта, развлечения и отдыха – 67,3% (74,4%).

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, однако их доля сократилась до 69% общего объема всех вложений с 73,3% в первом полугодии 2019 года. Доля кредитов банков и других займов выросла до 8,4% с 7,7%, средств местных бюджетов – до 7% с 6,4%, госбюджета – до 4,5% с 2,6%, инвесторов-нерезидентов – до 0,8% с 0,5%, а средств населения на строительство жилья осталась на уровне 6,6%.