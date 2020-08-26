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Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о €450 миллионах инвестиций в развитие дорог
Верховная Рада приняла Закон "О ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (Проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком".
Как передает Укринформ, решение о принятии соответствующего законопроекта №0055 поддержали 288 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.
Принятие закона создает правовые основания для реализации финансового соглашения и дальнейшей реализации проекта «Развитие трансъевропейской транспортной сети». Ратификация этого соглашения предусматривает инвестирование развития дорожных объектов, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, экономичности и комфортности перевозок пассажиров и грузов.
Общий объем привлечения кредитных средств Европейского инвестиционного банка для реализации проекта «Развитие трансъевропейской транспортной сети» составляет 450 млн евро (без НДС).
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 14 июля внес в парламент законопроект №0055.
Президент обратился к Председателю Верховной Рады Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости.
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