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Рада ратифицировала меморандум между Украиной и ЕС о получении 1,2 миллиарда евро
Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего внеочередного заседания ратифицировала меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта (№ 0063) проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как сказано в пояснительной записке к документу, законопроект был разработан с целью вступления в силу для Украины подписанных 23 июля 2020 года в Брюсселе международных договоров Украины относительно получения макрофинансовой (кредитной) помощи Европейского Союза в сумме до 1,2 млрд евро.
«В связи с негативными финансово-экономическими последствиями, обусловленными распространением острой респираторной болезни COVID-19, Европейским парламентом и Советом 25 мая 2020 было принято окончательное решение о возможности предоставления "исключительной" макрофинансовой (кредитной) помощи странам Европейской политики соседства, в частности Украине, для поддержки усилий по преодолению ими последствий кризиса, обусловленного распространением COVID-19», - сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что, исходя из условий заимствования в рамках предыдущих четырех программ макрофинансовой помощи ЕС, процентная ставка заимствования по новой программе на срок до 15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2% годовых), однако конкретный ее размер станет известен только во время выхода Европейской комиссии на внешний рынок заимствований для получения средств, которые будут перечисляться Украине по той же процентной ставке.
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