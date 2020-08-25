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Импорт легковых авто за 6 мес. сократился на 36 процентов
08:49 25.08.2020 |
В первом полугодии 2020 года в Украину в режиме импорта было ввезено 193,5 тыс. легковых автомобилей. Такой объем импорта оказался на 36% меньшим по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром.
Из этого количества ввезенных автомобилей новыми были только 37,6 тыс. авто (-1,4% к аппг), а основную массу 155,9 тыс. шт. (-41% к аппг) составил секонд-хенд.
При этом на закупку новых легковых автомобилей импортеры потратили $726 млн, а на приобретение за рубежом подержанных машин из страны вывезли валюты в сумме эквивалентной $737,8 млн.
В результате средняя стоимость импортированного в этом году нового автомобиля выросла до $19,3 тыс., тогда как годом ранее она составляла $18,9 тыс. А средняя таможенная стоимость подержанной иномарки увеличилась на $1,1 тыс. до 4,7 тыс. долларов США.
Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в Украину остается Япония. За шесть месяцев с начала года из Японии ввезли 8745 авто.
На втором месте поставки из Китая - 5736 шт.
Замыкает тройку основных поставщиков новых легковых авто Румыния с показателем 5351 новых машин.
Подержанные автомобили чаще закупали в Германии. С января по июнь из ФРГ в Украину импортировали 38991 легковой автомобиль бывший в эксплуатации.
Из США импортировали 32076 бэушных авто и это второй результат.
На третьем месте Франция, из которой в Украину прибыло 14218 подержанных легковушек.
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