Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021г - Стефанишина

Украина планирует договориться о начале переговоров с Европейским Союзом относительно обновления Соглашения об ассоциации уже в 2021 году, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Украинский бизнес, в частности одесский, имеет больше возможностей для торговли и инвестиционного сотрудничества с ЕС. Правительство работает, чтобы Соглашение об ассоциации позволило активно их использовать. Но и для бизнеса есть "домашнее задание": оценить собственные амбиции и дать соответствующие сигналы для учета их правительственной командой при формировании переговорной позиции Украины в рамках обновления Соглашения", - цитирует Стефанишину пресс-служба вице-премьера.

По ее словам, в 2016-2019 гг. наблюдалась очевидная положительная динамика развития торговли с ЕС, который сегодня является главным торговым партнером Украины с долей более 41% к общему объему торговли товарами, в частности, растет торговля товарами с высокой добавленной стоимостью.

"К части украинской продукции применяются тарифные квоты, хотя по некоторым из них экспортируем значительно больше, чем сама квота. Это свидетельствует о потенциале и качестве украинской продукции, которую хотят видеть на европейском рынке. Уменьшение объемов внешней торговли из-за коронавируса - временное явление в мировой экономике. Диалог правительства с украинским бизнесом позволит подготовить инклюзивную позицию страны, которая будет соответствовать новым амбициям и возможностям наших предпринимателей", - отметила Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула, что среди приоритетных направлений сотрудничества Украина-ЕС - заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), усиление торговли услугами, а также обновление подхода к государственной помощи, которая должна стать более гибкой и быстрой в реагировании на чрезвычайные ситуации, например борьба с COVID-19.