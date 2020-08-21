В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда ждать следующего транша

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда ждать следующего транша

 Виктория Бега / hromadske

Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Однако когда ожидать следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда - до сих пор неизвестно. Именно от решения миссии МВФ будет зависеть, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится ли сотрудничество с фондом в целом.

«Дискуссии по поводу выполнения параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дату начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определили», - сказал нам постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

В МВФ говорят, что дискутируют с правительством о сроках проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также об экономической и финансовой политике государства. Среди них - завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и тому подобное.

«Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых основан Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии», - добавил Люнгман.

А что сейчас между Украиной и МВФ?

В июне МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины размером 5 миллиардов долларов и сроком на 1,5 года.

Переговоры о ней продолжались почти год, а деньги были жизненно необходимы правительству, чтобы иметь возможность перекрыть «дыру» в бюджете почти на 300 миллиардов гривен.

12 июня Украина получила от МВФ первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов (что на 200 миллионов долларов больше, чем ожидалось ранее). В рамках программы запланированы четыре пересмотра - по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также по итогам июня 2021-го.

В сентябре Украина должна получить второй транш кредита МВФ, однако после неожиданной отставки предыдущего главы Национального банка Украины Якова Смолия ряд СМИ сообщил, что этого может не произойти, поскольку фонд «заморозил» сотрудничество с Украиной. Причина этого не то, что Смолий «нравился» широкой общественности и международным партнерам, а то, что решение об отставке он объяснил «политическим давлением». А это противоречит условиям сотрудничества Украины с МВФ, ведь угрожает независимости НБУ и финансовой стабильности Украины в целом. Однако смена руководства НБУ - не единственная причина, почему МВФ может заморозить транш Украине.

Если еще в июне министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что миссия МВФ должна прибыть в Украину уже в июле-августе, то в конце июля в МВФ отказались комментировать ход кредитной программы с Украиной, как и то, когда следует ожидать новую миссию и следующий транш кредита.
 

ПО РУБРИКАМ

21:07 Депозитные ставки для физлиц 21.08.20

18:25 Эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью

13:07 Евро дешевеет к доллару 21 августа на статистике из еврозоны

13:03 Азиатские рынки выросли 21 августа на оптимизме по вакцине от COVID-19

12:26 Справочный курс гривны 21 августа повышен на 11,18 коп до 27,3825 грн/$1

11:19 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 20.08.20

11:17 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.08.20

11:16 Остаток средств на корсчетах банков 21.08.20

11:16 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.08.2020

09:34 Доллар США 21 августа дешевеет в паре с евро и иеной

09:23 Стоимость золота 21 августа вернулась к росту после двух дней снижения

08:57 В НБУ рассказали о графике работы банков на День Независимости

08:46 Фондовые индексы США 20 августа выросли за счет ралли акций технологических компаний

20.08 Прибыль банковской системы Украины в июле сократилась на 19,2% - НБУ

20.08 Депозитные ставки для физлиц 20.08.20

• дальше…

22:01 Розничный товарооборот в Украине в июле вырос на 8,5% – Госстат

21:45 Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021г - Стефанишина

21:25 В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда ждать следующего транша

18:19 Офис президента начал обсуждать макропрогнозы с Нацбанком и Минэкономики

18:14 Roshen не имеет отношения к производству патоки – корпорация о возбуждении дела АМКУ

18:11 Минэнерго ищет оптимальную юридическую модель корпоратизации Энергоатома

18:05 Украина сократила вылов рыбы и морепродуктов на треть

13:31 Нефть 21 августа дешевеет на неопределенных перспективах восстановления экономики после COVID-19

13:19 Крупные сети АЗС в период с 17-21 августа подняли цены на бензины и дизельное топливо на 50–80 коп

11:48 Шмыгаль: Для «разогрева» экономики приемлема инфляция в 6-7%

• дальше…

12:20 Виталий Портников: Ненужный куратор ненужных «республик»

10:48 Южнокорейская разведка: Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре

10:02 Министр финансов Германии отверг введение безусловного базового дохода

09:59 Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве

20.08 Еврокомиссия договорилась с четвертым разработчиком вакцины от коронавируса

20.08 Алексей Навальный госпитализирован с подозрением на отравление

20.08 США хотят восстановить санкции ООН против Ирана и грозят России и Китаю

19.08 Трамп опубликовал записи Деркача

19.08 Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионажа

19.08 Во Франции маски для лица стали обязательными на работе

19.08 ЕС и Великобритания возобновили переговоры о последствиях «Брекзита»

19.08 Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle

19.08 Япония рассматривает проект «плантаций» биомассы для энергетики

19.08 Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле

19.08 В Германии стартовал проект с базовым доходом, будут платить 1433 евро ежемесячно

• дальше…

09:52 Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

18.08 В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки

17.08 Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

14.08 В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

13.08 Минздрав Украинв запустит е-больничные в 2021 году – замминистра

12.08 Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки

10.08 Bolt без согласования разместил пункты проката электросамокатов — Кличко

06.08 Госбюджет за 2 месяца видеофиксации нарушений правил ПДД получил 72,3 млн грн

06.08 «Укравтодор» до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог

06.08 Всемирный банк рекомендует строить цементобетонные дороги - Криклий

03.08 Ужесточение карантина: УЗ закрыла продажу билетов в Луцк, Тернополь и обратно

31.07 Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен

30.07 Решение Кабмина: вместо бэби-боксов деньги на товары в спецмагазинах

29.07 Кабмин одобрил «пилот» по внедрению единого э-билета на транспорт

28.07 Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов

• дальше…

21:45 Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021г - Стефанишина

21:25 В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда ждать следующего транша

18:19 Офис президента начал обсуждать макропрогнозы с Нацбанком и Минэкономики

13:22 Руководитель САП Назар Холодницкий обнародовал приказ об увольнении по собственному желанию

12:20 Виталий Портников: Ненужный куратор ненужных «республик»

12:03 73,1% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – соцопрос

11:48 Шмыгаль: Для «разогрева» экономики приемлема инфляция в 6-7%

09:52 Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

09:20 Кабмин не хочет представлять интересы государства в деле «Роттердам+» - Сытник

20.08 По плану Кремля. Будет ли 25 августа большая зрада, обещанная Кравчуком

20.08 Россия на ТКГ «жестко продавливает» политическую субьективизацию временно оккупированных территорий - Гармаш

20.08 Еще один «подарок» от ГБР. Есть ли судебные перспективы у нового дела против Порошенко

20.08 На заседании ТКГ согласованы четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования на Донбассе

20.08 Скандал вокруг Ермака и «вагнеровцев». Топ-5 нестыковок в оправданиях власти

19.08 Сумасшедшая попытка переиграть всех: Зачем Тимошенко помогает Зеленскому и Медведчуку мочить Порошенко

• дальше…

18:29 Новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну составил 178 Тбит/c

09:59 Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве

20.08 Доход Alibaba Group в прошлом квартале составил 21,8 млрд долларов, чистая прибыль — 6,6 млрд долларов

20.08 Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры

20.08 Apple стала первой компанией в США стоимостью свыше 2 трлн долларов

19.08 Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle

19.08 Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer и старого Edge

19.08 Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook

18.08 Использовавшаяся в шестой раз ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink

18.08 Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera

18.08 Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года

17.08 США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам

17.08 Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar

17.08 Европейцы не получат новые Bronco

17.08 Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно