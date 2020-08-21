В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда ждать следующего транша

Виктория Бега / hromadske

Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Однако когда ожидать следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда - до сих пор неизвестно. Именно от решения миссии МВФ будет зависеть, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится ли сотрудничество с фондом в целом.

«Дискуссии по поводу выполнения параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дату начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определили», - сказал нам постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

В МВФ говорят, что дискутируют с правительством о сроках проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также об экономической и финансовой политике государства. Среди них - завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и тому подобное.

«Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых основан Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии», - добавил Люнгман.

А что сейчас между Украиной и МВФ?

В июне МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины размером 5 миллиардов долларов и сроком на 1,5 года.

Переговоры о ней продолжались почти год, а деньги были жизненно необходимы правительству, чтобы иметь возможность перекрыть «дыру» в бюджете почти на 300 миллиардов гривен.

12 июня Украина получила от МВФ первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов (что на 200 миллионов долларов больше, чем ожидалось ранее). В рамках программы запланированы четыре пересмотра - по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также по итогам июня 2021-го.

В сентябре Украина должна получить второй транш кредита МВФ, однако после неожиданной отставки предыдущего главы Национального банка Украины Якова Смолия ряд СМИ сообщил, что этого может не произойти, поскольку фонд «заморозил» сотрудничество с Украиной. Причина этого не то, что Смолий «нравился» широкой общественности и международным партнерам, а то, что решение об отставке он объяснил «политическим давлением». А это противоречит условиям сотрудничества Украины с МВФ, ведь угрожает независимости НБУ и финансовой стабильности Украины в целом. Однако смена руководства НБУ - не единственная причина, почему МВФ может заморозить транш Украине.

Если еще в июне министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что миссия МВФ должна прибыть в Украину уже в июле-августе, то в конце июля в МВФ отказались комментировать ход кредитной программы с Украиной, как и то, когда следует ожидать новую миссию и следующий транш кредита.



