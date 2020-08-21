Финансовые новости
- |
- 21.08.20
- |
- 22:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда ждать следующего транша
Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Однако когда ожидать следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда - до сих пор неизвестно. Именно от решения миссии МВФ будет зависеть, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится ли сотрудничество с фондом в целом.
«Дискуссии по поводу выполнения параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дату начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определили», - сказал нам постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
В МВФ говорят, что дискутируют с правительством о сроках проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также об экономической и финансовой политике государства. Среди них - завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и тому подобное.
«Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых основан Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии», - добавил Люнгман.
А что сейчас между Украиной и МВФ?
В июне МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины размером 5 миллиардов долларов и сроком на 1,5 года.
Переговоры о ней продолжались почти год, а деньги были жизненно необходимы правительству, чтобы иметь возможность перекрыть «дыру» в бюджете почти на 300 миллиардов гривен.
12 июня Украина получила от МВФ первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов (что на 200 миллионов долларов больше, чем ожидалось ранее). В рамках программы запланированы четыре пересмотра - по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также по итогам июня 2021-го.
В сентябре Украина должна получить второй транш кредита МВФ, однако после неожиданной отставки предыдущего главы Национального банка Украины Якова Смолия ряд СМИ сообщил, что этого может не произойти, поскольку фонд «заморозил» сотрудничество с Украиной. Причина этого не то, что Смолий «нравился» широкой общественности и международным партнерам, а то, что решение об отставке он объяснил «политическим давлением». А это противоречит условиям сотрудничества Украины с МВФ, ведь угрожает независимости НБУ и финансовой стабильности Украины в целом. Однако смена руководства НБУ - не единственная причина, почему МВФ может заморозить транш Украине.
Если еще в июне министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что миссия МВФ должна прибыть в Украину уже в июле-августе, то в конце июля в МВФ отказались комментировать ход кредитной программы с Украиной, как и то, когда следует ожидать новую миссию и следующий транш кредита.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Ненужный куратор ненужных «республик»
|Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні
|По плану Кремля. Будет ли 25 августа большая зрада, обещанная Кравчуком
|Россия на ТКГ «жестко продавливает» политическую субьективизацию временно оккупированных территорий - Гармаш
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничный товарооборот в Украине в июле вырос на 8,5% – Госстат
|Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021г - Стефанишина
|В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда ждать следующего транша
|Офис президента начал обсуждать макропрогнозы с Нацбанком и Минэкономики
|Roshen не имеет отношения к производству патоки – корпорация о возбуждении дела АМКУ
|Минэнерго ищет оптимальную юридическую модель корпоратизации Энергоатома
Это интересно
|Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook
|Использовавшаяся в шестой раз ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink
|Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
|Европейцы не получат новые Bronco