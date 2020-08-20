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Транспортные предприятия Украины за 7 мес. сократили перевозку грузов на 15% - Госстат
18:08 20.08.2020 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-июле 2020 года сократили перевозку грузов на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 327 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 18,9% - до 159,4 млрд ткм.
Согласно статданным, за семь месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 168,3 млн тонн грузов, что на 7,5% меньше, чем в январе-июле-2019. Автомобильным транспортом перевезено 102,7 млн тонн (- 23,5%), водным – 2,7 млн тонн (- 11,9%), трубопроводным – 53,2 млн тонн (- 19,3%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 7%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-июле 2020г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-июлю 2019г
|млн т
|в % к январю-июлю 2019г
|Транспорт всего:
|159442,0
|81,1
|327,0
|84,9
|железнодорожный
|96737,1
|91,0
|168,3
|92,5
|автомобильный
|23740,9
|86,1
|102,7
|76,5
|водный
|1601,9
|83,9
|2,7
|88,1
|трубопроводный
|37179,2
|61,3
|53,2
|80,7
|авиационный
|182,9
|105,4
|0,1
|93,0
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