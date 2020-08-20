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Снижение инфляционной цели может быть преждевременным — НБУ
16:46 20.08.2020 |
В НБУ заявили, что снижение инфляционной цели, которая сейчас составляет 5%, на сегодняшний день может быть преждевременным.
Об этом говорится в сообщении регулятора в Facebook.
"Инфляционная цель НБУ 5% установлена лишь пять лет назад и только в прошлом году она была достигнута. Чтобы снизить инфляционные ожидания бизнеса и населения, то есть их опасения относительно будущих цен, центральные банки обычно держат инфляционный таргет на одном уровне много лет.
Если в течение этого времени центральный банк показывает способность достигать своей цели, он приобретает доверие бизнеса и населения, а это положительно влияет на развитие экономики. А потом уже и цель можно пересматривать в сторону снижения", - пояснили в Нацбанке.
"Приемлемым является нахождение инфляции в диапазоне 5% +/- 1 п.п. Незначительные отклонения не навредят экономике. Но если инфляция будет отклоняться от цели существенно, то НБУ будет принимать меры, чтобы возвращать ее в указанный коридор.
Для этого НБУ, в частности, оперирует учетной ставкой: делает деньги или дешевле, чтобы подпитать инфляцию и экономику, или дороже - чтобы тормозить рост цен", - добавили в Нацбанке.
НБУ также отмечает, что в мире нет ни одной успешной страны, которая бы имела стабильно высокую инфляцию.
"Чем выше инфляция, тем более существенные ее колебания, а чем больше колебания -тем больше неопределенность с будущим, которая мешает принимать взвешенные решения как бизнесу, так и гражданам", - отметили в регуляторе.
"Впрочем, и нулевая инфляция или даже обратный процесс общего снижения цен (дефляция) обычно плохо влияют на экономику. Это демотивирует предпринимателей наращивать производство и открывать новые проекты, потому что завтра их товары или услуги могут стоить меньше, чем сегодня, что плохо сказывается на уровне зарплат и безработице.
В то же время потребители занимают выжидательную позицию и снижают расходы, что еще больше ухудшает экономическую активность", - говорится в разъяснении.
Нацбанк считает, что "идеальный" уровень инфляции должен быть "на определенном расстоянии от двознакових значений, но и не слишком близко к нулю".
"В развитых странах инфляционные цели обычно составляют около 2%. В развивающихся они несколько выше, ведь надо больше стимулировать экономику, чтобы догонять развитые страны. Это обычно 3-5%. Поэтому НБУ имеет сравнительно высокую цель инфляции, повышать которую нет смысла", - говорится в сообщении.
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