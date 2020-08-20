Кабмин будет регулировать посреднические услуги по трудоустройству за рубежом

Кабинет Министров утвердил критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.

Как передает Укринформ, соответствующее постановление было принято 19 августа на заседании правительства.

В частности, постановлением «Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства» предусматриваются следующие критерии оценки компаний по трудоустройству: срок осуществления деятельности; фактическая численность лиц, трудоустроенных за рубежом; наличие обоснованных жалоб физических или юридических лиц о том, что в результате нарушения посредником требований лицензионных условий такому лицу был причинен материальный ущерб, либо нарушены их законные права либо интересы, по результатам проверки которых издано распоряжение относительно устранения нарушений лицензионных условий; количество обнаруженных по результатам проверки нарушений.

Кроме того, определяются риски наступления негативных последствий от осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Их показатели и количество баллов по каждому показателю будут определять периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора, контроля за деятельностью субъектов хозяйствования по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.