Кабмин разрешил осуществлять весовой контроль одному инспектору Укртрансбезопасности

Кабинет Министров Украины разрешил осуществлять габаритно-весовой контроль (ГВК) одному должностному лицу Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) с привлечением представителей других ведомств.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что правительство разрешило осуществлять ГВК одному инспектору Укртрансбезопасности во взаимодействии с должностными лицами Национальной полиции, Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) и балансодержателей пунктов ГВК. Соответствующее постановление "О внесении изменений в Порядок осуществления государственного контроля на автомобильном транспорте" Кабмин принял на заседании 19 августа.

В Минифраструктуры добавляют, что такое решение будет способствовать эффективному круглосуточному габаритно-весовому контролю на дорогах, чтобы спасти их от разрушения грузовиками.

Впрочем, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, сейчас в штате Укртрансбезопасности менее 200 работников, и этого для эффективного контроля недостаточно.

Как сообщал Укринформ, Министерство инфраструктуры Украины начало реформу Укртрансбезопасности. Ключевой задачей реформы является запуск системы автоматического габаритно-весового контроля (ГВК) на дорогах Украины.