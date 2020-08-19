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Мининфраструктуры утвердило стратегический план развития АМПУ на 5 лет
17:15 19.08.2020 |
Министерство инфраструктуры Украины утвердило Стратегический план развития ГП «Администрация морских портов Украины» на 2021-2025 годы.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АМПУ.
Отмечается, что стратегический план был разработан совместно с внешним консультантом - международной консалтинговой компанией Roland Berger.
Реализация стратегического плана позволит осуществить модернизацию основных фондов и бизнес-процессов предприятия, а также повысить эффективность функционирования и уровень международной конкурентоспособности морских портов Украины.
Кроме этого, реализация плана будет способствовать поддержанию паспортных характеристик гидротехнических сооружений (акваторий морских портов, причальных сооружений и т.п.) и содержанию их в надлежащем техническом состоянии для повышения эффективности обслуживания грузопотоков в морских портах.
В АМПУ добавляют, что благодаря улучшению корпоративного управления и усовершенствованию инфраструктуры морских портов до 2025 года ожидается достичь: рентабельности EBITDA (прибыли к налогообложению, выплаты процентов и начисления амортизации) на уровне не ниже 15%, рентабельности активов на уровне примерно 8%, а также увеличения объема перевалки на метр причала для всех типов грузов.
По словам и. о.председателя ГП «АМПУ» Александра Голодницкого, проект стратегического плана широко и подробно обсуждался с профсоюзами, а также с представителями власти, отраслевыми объединениями и бизнес-ассоциациями.
Как сообщалось, за 7 месяцев 2020 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 92,0 млн тонн грузов, что на 6, млн тонн, или на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прим этом перевалка экспортных грузов возросла до 69,5 млн тонн (+ 6,1%).
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