В Минэкономики прогнозируют рост инфляции до конца 2020 года

На ее динамику будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии денег.

Об этом говорится в обзоре департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

"В дальнейшем в течение 2020 года ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что позволит получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньше, чем прогнозировалось в начале года", - говорится в обзоре.

Отмечается, что эмиссия гривни, в частности, будет использоваться для поддержки бизнеса и внедрения антикризисных мер.

Цены также будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке.