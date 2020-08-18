Ожидаемый в 2021г рост ВВП Украины на 6,5% повлечет выплаты по ВВП-варрантам - BofA

Bank of America (BofA) прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на уровне 6,5% ВВП, что повлечет за собой выплаты по ВВП-варрантам в мае 2023 года, указывают BofA Global Research.

“Мы подтверждаем наш прогноз проседания реального ВВП в Украине на 6,8% в 2020 году и его рост на 6,5% в 2021-м”, - говорится в материалах BofA.

Его аналитики полагают, что Украина обеспокоена перспективой значительных выплат по ВВП-варрантам в ближайшие годы и может пойти на выкуп-обмен их в значительном объеме. Глубокое падение в этом году создаст эффект низкой базы сравнения для ожидаемого сильного восстановления в 2021 году.

В BofA также отмечают, что недавние изменения в Совете Национального банка Украины могут послужить импульсом к волатильности курса гривни в долгосрочной перспективе.

Как сообщалось, Украина объявила о завершении выкупа около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд.

Принятые в апреле поправки в закон о госбюджете-2020 дали Минфину право осуществлять сделки с ВВП-варрантами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу. Согласно закону, условия таких сделок определяет Кабинет министров.

ВВП-варранты не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 гг., однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа оценивались в $40 млн.

Минфин Украины в этом году уже провел одну активную операцию с внешним госдолгом, выпустив в конце июля новые еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму $2 млрд под 7,253%, и выкупив-обменяв в рамках этого выпуска еврооблигации с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму соответственно $435,14 млн и $370,34.