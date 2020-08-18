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Турция повышает пошлины на украинскую кондитерку еще на 20%. Экспорт остановится
14:47 18.08.2020 |
Турция вводит с 20 августа дополнительный таможенный сбор в размере 15-20% на 115 видов товаров. Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) со ссылкой на указ президента Турции.
Дополнительный таможенный сбор для украинской кондитерской продукции составит 20%, для мучной - 15%, говорится в сообщении.
Таким образом общая ставка турецких таможенных тарифов и сборов для украинской кондитерской продукции выросла до 35-45%.
"Применение дополнительных таможенных сборов турецкой стороной сделает экономически нецелесообразным и, фактически, полностью заблокирует украинский кондитерский экспорт в Турцию", - отмечает ЕВА.
На украинский рынок турецкая кондитерская продукция попадает на более выгодных условиях: ввозная пошлина составляет 5-15% в зависимости от вида продукции, добавляет Европейская бизнес ассоциация.
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