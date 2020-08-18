Рынок металлопроката Украины за 7 мес. вырос на 10% при снижении импорта на 10,4%

Украинские предприятия в январе-июле текущего года увеличили потребление металлопроката на 9,99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2 млн 539,4 тыс. тонн.

Как сообщается в пресс-релизе объединения "Укрметаллургпром" во вторник, за семь месяцев года импортировано 644,4 тыс. тонн, или 25,4% внутреннего рынка потребления металлопроката.

"За январь-июль 2020 года емкость внутреннего рынка составила 2539,4 тыс. тонн металлопроката, из которых 644,4 тыс. тонн, или 25,4%, приходится на импорт. За аналогичный период 2019-го емкость внутреннего рынка была 2308,7 тыс. тонн, из них 826,7 тыс. тонн, или 35,8%, импортировано. Таким образом, за семь месяцев 2020 года наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-июля 2019-го на 10% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 10,4%", – констатируется в пресс-релизе.

Кроме того сообщается, что структура импорта за семь месяцев 2020 года характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (54,81% и 43,78% соответственно), в то же время в аналогичном периоде 2019-го такое же доминирование было более заметным (соответственно, 54,48% и 41,79%).

По данным "Укрметаллургпрома", за январь-июль 2020 года украинские метпредприятия произвели 10,65 млн тонн металлопроката (96,9% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано около 8,75 млн тонн, или 82,2%. В аналогичном периоде 2019 года доля экспорта составляла 86,5% (9,50 млн тонн при общем производстве металлопроката 10,98 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за семь месяцев текущего года пришлось 49,31%, что заметно превышает показатель января-июля прошлого года (45,49%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-июле-2020 незначительно ниже показателя аналогичного периода 2019 г. (32,71% и 33,92% соответственно). Доля же сортового проката в экспортных поставках заметно уступает показателю аналогичного периода прошлого года (17,97% в 2020 г. против 20,60% в 2019 г.).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-июле 2020 года, по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (28,4%), Африки (14,1%) и Азии (13,9%).

Среди металлургических импортеров за семь месяцев текущего года первое место занимает СНГ (35,8%), на втором ЕС-28 (25,4%), на третьем - страны Азии (20,1%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2019 году сократили потребление металлопроката на 13,1% по сравнению с 2018 годом - до 4 млн 685,3 тыс. тонн. При этом было импортировано 1 млн 419,3 тыс. тонн, или 30,3% внутреннего рынка потребления металлопроката.