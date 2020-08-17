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Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 25 тысяч гривен
16:00 17.08.2020 |
Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в июне 2020 года. Зарплату свыше 25 тыс. гривен насчитали для 6,6% работников.
По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатных работников.
Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6787,7 тысяч человек, что на 3,9% меньше, чем в марте (7061,9 тысяч человек).
Среди них было начислено:
* до 4723,00 грн - 8,3%,
* от 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,
* от 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,
* от 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,
* от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,
* от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,
* от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
* от 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,
* от 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,
* от 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,
* более 25000,00 грн - 6,6%.
Отметим, по прогнозу НБУ, реальные заработные платы за 2020 год в целом снизятся даже в условиях низкой инфляции.
Согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).
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