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Украина прекращает соглашение с Россией о торговых представительствах
15:42 17.08.2020 |
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении соглашения между правительствами Украины и России о взаимном учреждении торговых представительств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
В частности, первый заместитель министра Эмине Джапарова отметила, что это соглашение действовало с октября 1992 года.
«Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и, соответственно, нынешнее состояние украинско-российских отношений, это соглашение (как и многие другие) утратило практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины. Такое решение является логичным и последовательным шагом украинского правительства», - подчеркнула Джапарова.
"Это соглашение утратило практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины", - заявила Джапарова
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