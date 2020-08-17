Украина прекращает соглашение с Россией о торговых представительствах

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении соглашения между правительствами Украины и России о взаимном учреждении торговых представительств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

В частности, первый заместитель министра Эмине Джапарова отметила, что это соглашение действовало с октября 1992 года.

«Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и, соответственно, нынешнее состояние украинско-российских отношений, это соглашение (как и многие другие) утратило практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины. Такое решение является логичным и последовательным шагом украинского правительства», - подчеркнула Джапарова.

"Это соглашение утратило практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины", - заявила Джапарова