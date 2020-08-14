Внешняя торговля Украины во II кв.-2020 стала профицитной – Госстат

Внешнеторговый баланс Украины, сведенный в первом квартале 2020 года с минимальным дефицитом $0,01 млрд, по итогам полугодия стал профицитным – $1,07 млрд против дефицита $0,44 млрд за первый квартал и $1,69 млрд – за первое полугодие прошлого года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

По ее данным, такой результат объясняется более резким падением импорта, чем экспорта: за январь-июнь этого года экспорт товаров и услуг сократился на 7,1% - до $27,62 млрд, тогда как импорт – на 15,5%, до $26,55 млрд.

В то же время со странами ЕС дефицит внешней торговли в первом полугодии сохранился, хотя и снизился на 5,6% – до $1,49 млрд: экспорт упал на 15% – до $10,11 млрд, тогда как импорт – на 13,9%, до $11,59 млрд.

В основном такой дефицит в торговле с ЕС вызван товарами, экспорт которых в январе-июне этого года упал на 17,1% – до $8,53 млрд, тогда как импорт – на 12,5%, до $10,34 млрд.

Немного улучшил ситуацию возросший на 62,5% – до $0,75 млрд профицит в торговле услугами: экспорт их сократился лишь на 4,9% – до $2,01 млрд, тогда как импорт – на 23,9%, до $1,26 млрд.

В целом в торговле товарами в первом полугодии этого года дефицит снизился почти втрое – до $1,28 млрд за счет того, что импорт упал на 14,3% – до $24,19 млрд, тогда как экспорт – на 6,4%, до $22,91 млрд.

В торговле услугами традиционный профицит даже немного вырос – на 3,8%, до $3,01 млрд. Причиной тому также стало более быстрое сокращение импорта услуг – на 25,7%, до $2,36 млрд по сравнению с экспортом – на 11,6%, до $5,37 млрд.

Как сообщалось, в 2019 дефицит внешней торговли Украины сократился на 41,5% – до $3,63 млрд, причиной чему стала уплата "Газпромом" в конце года $2,9 млрд "Нафтогазу" в счет решения Стокгольмского арбитража.

За минувший год экспорт товаров и услуг возрос на 11,2% - до $63,68 млрд, тогда как импорт – только на 6%, до $67,31 млрд. В то же время в торговле товарами импорт рос опережающими темпами – на 6,3%, до $60,78 млрд, тогда как экспорт – на 5,8%, до $50,06 млрд.

В первом квартале этого года экспорт товаров и услуг сократился на 0,3% - до $14,68 млрд, тогда как импорт – на 3,1%, до $14,69 млрд.



Сводный внешнеторговый баланс Украины за I пол.-2020 (млн, $)¹

Экспорт Импорт Сальдо І пол.-2019 І пол.-2020 Изм., % І пол.-2019 І пол.-2020 Изм., % І пол.-2019 І пол.-2020 Изм., % Всего (товары и услуги)² 29715,5 27616 -7,1 31406,8 26546,9 -15,5 -1691,3 1069,1 в т.ч. ЕС 11886,2 10106,5 -15,0 13461,8 11593,5 -13,9 -1575,6 -1487 -5,6 Товары 24467,4 22912,6 -6,4 28234,5 24189,4 -14,3 -3767,1 -1276,8 -66,1 в т.ч. страны ЕС 10283,9 8525,7 -17,1 11813,5 10339 -12,5 -1529,6 -1813,3 18,5 Услуги 6075,9 5370,9 -11,6 3173,9 2359,2 -25,7 2902 3011,7 3,8 в т.ч. страны ЕС 2114,2 2011 -4,9 1649,8 1256,2 -23,9 464,4 754,8 62,5

¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь, части Донецкой и Луганской областей.

2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги)=товары+услуги-стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом.