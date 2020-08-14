Внешняя торговля Украины во II кв.-2020 стала профицитной – Госстат

По ее данным, такой результат объясняется более резким падением импорта, чем экспорта: за январь-июнь этого года экспорт товаров и услуг сократился на 7,1% - до $27,62 млрд, тогда как импорт – на 15,5%, до $26,55 млрд.
В то же время со странами ЕС дефицит внешней торговли в первом полугодии сохранился, хотя и снизился на 5,6% – до $1,49 млрд: экспорт упал на 15% – до $10,11 млрд, тогда как импорт – на 13,9%, до $11,59 млрд.
В основном такой дефицит в торговле с ЕС вызван товарами, экспорт которых в январе-июне этого года упал на 17,1% – до $8,53 млрд, тогда как импорт – на 12,5%, до $10,34 млрд.
Немного улучшил ситуацию возросший на 62,5% – до $0,75 млрд профицит в торговле услугами: экспорт их сократился лишь на 4,9% – до $2,01 млрд, тогда как импорт – на 23,9%, до $1,26 млрд.
В целом в торговле товарами в первом полугодии этого года дефицит снизился почти втрое – до $1,28 млрд за счет того, что импорт упал на 14,3% – до $24,19 млрд, тогда как экспорт – на 6,4%, до $22,91 млрд.
В торговле услугами традиционный профицит даже немного вырос – на 3,8%, до $3,01 млрд. Причиной тому также стало более быстрое сокращение импорта услуг – на 25,7%, до $2,36 млрд по сравнению с экспортом – на 11,6%, до $5,37 млрд.
Как сообщалось, в 2019 дефицит внешней торговли Украины сократился на 41,5% – до $3,63 млрд, причиной чему стала уплата "Газпромом" в конце года $2,9 млрд "Нафтогазу" в счет решения Стокгольмского арбитража.
За минувший год экспорт товаров и услуг возрос на 11,2% - до $63,68 млрд, тогда как импорт – только на 6%, до $67,31 млрд. В то же время в торговле товарами импорт рос опережающими темпами – на 6,3%, до $60,78 млрд, тогда как экспорт – на 5,8%, до $50,06 млрд.
В первом квартале этого года экспорт товаров и услуг сократился на 0,3% - до $14,68 млрд, тогда как импорт – на 3,1%, до $14,69 млрд.
Сводный внешнеторговый баланс Украины за I пол.-2020 (млн, $)¹
|Экспорт
|Импорт
|Сальдо
|І пол.-2019
|І пол.-2020
|Изм., %
|І пол.-2019
|І пол.-2020
|Изм., %
|І пол.-2019
|І пол.-2020
|Изм., %
|Всего (товары и услуги)²
|29715,5
|27616
|-7,1
|31406,8
|26546,9
|-15,5
|-1691,3
|1069,1
|в т.ч. ЕС
|11886,2
|10106,5
|-15,0
|13461,8
|11593,5
|-13,9
|-1575,6
|-1487
|-5,6
|Товары
|24467,4
|22912,6
|-6,4
|28234,5
|24189,4
|-14,3
|-3767,1
|-1276,8
|-66,1
|в т.ч. страны ЕС
|10283,9
|8525,7
|-17,1
|11813,5
|10339
|-12,5
|-1529,6
|-1813,3
|18,5
|Услуги
|6075,9
|5370,9
|-11,6
|3173,9
|2359,2
|-25,7
|2902
|3011,7
|3,8
|в т.ч. страны ЕС
|2114,2
|2011
|-4,9
|1649,8
|1256,2
|-23,9
|464,4
|754,8
|62,5
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь, части Донецкой и Луганской областей.
2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги)=товары+услуги-стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом.