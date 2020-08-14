Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в I полугодии 2020г. выросло на 3,8% - Госстат

Согласно ее данным, экспорт услуг в январе-июне 2020 года сократился на 11,6% - до $5,371 млрд, импорт – на 25,7%, до $2,359 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 2,28 (в первом полугодии 2019 года – 1,91).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.
Структура внешней торговли услугами за I полугодие 2020 года
|Экспорт, $ млн
|Экспорт I пол. 2020 к I пол. 2019, %
|Импорт, $ млн
|Импорт, I пол. 2020 к I пол. 2019, %
|Услуги – всего¹
|5370.9
|88.4
|2359.2
|74.3
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|671.7
|80.8
|1.8
|108.7
|Услуги по переработке товаров с целью реализации на внутреннем рынке
|4.1
|121.0
|0.0
|63.1
|Услуги по переработке товаров с целью реализации за границей
|667.5
|80.6
|1.7
|110.6
|Услуги по ремонту и техобслуживанию
|121.5
|96.7
|27.0
|68.6
|Транспортные услуги, в т.ч
|2337.9
|77.5
|487.5
|70.1
|морской транспорт
|289.1
|106.6
|147.3
|109.4
|речной транспорт
|12.9
|87.8
|0.3
|87.0
|воздушный транспорт
|388.4
|61.3
|155.0
|48.6
|железнодорожный транспорт
|192.8
|76.8
|89.5
|69.9
|автодорожный транспорт
|147.7
|92.8
|70.1
|104.6
|трубопроводный транспорт
|1145.4
|74.4
|-
|-
|другие вспомогательные и дополнительные транспорт. услуги
|137.4
|111.6
|11.7
|90.2
|Услуги почтовой и курьерской службы
|24.3
|113.1
|13.5
|143.2
|Услуги по путешествиям
|128.0
|93.5
|232.2
|42.6
|Строительные услуги
|34.6
|55.8
|14.1
|77.8
|Страховые услуги
|26.8
|75.6
|10.0
|192.6
|Финансовые услуги
|47.2
|77.0
|233.3
|92.1
|Роялти и лицензионные услуги
|37.5
|153.3
|229.7
|92.7
|Услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные
|1402.0
|116.6
|240.6
|106.0
|Деловые услуги
|555.3
|95.3
|464.9
|71.7
|Услуги исследований и разработок
|61.5
|109.4
|11.9
|165.2
|Профессиональные консалтинговые услуги
|280.1
|105.2
|236.5
|96.1
|Научные и технические услуги
|124.9
|92.5
|55.4
|92.3
|Услуги по обработке и устранению загрязнения окружающей среды
|0.3
|-
|15.5
|51.0
|Услуги с/х и услуги по добыче
|4.3
|29.1
|17.9
|25.2
|Услуги операционного лизинга
|20.7
|107.8
|89.0
|47.4
|Услуги, связанные с торговлей, посреднические
|15.0
|33.8
|11.2
|88.2
|Другие деловые услуги
|48.6
|104.0
|27.5
|82.7
|Услуги частным лицам и услуги в области культуры и отдыха
|6.9
|67.1
|4.8
|121.4
|Государственные и правительственные услуги
|4.7
|196.1
|359.5
|80.4
¹ Данные: Госстат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях
Данные: Госстат