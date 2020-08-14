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Кабмин утвердил новые формы договоров аренды госимущества
16:40 14.08.2020 |
Кабмин утвердил новые формы примерных договоров аренды государственного имущества.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).
Кабинет Министров 12 августа принял разработанное Фондом госимущества постановление «Об утверждении примерных договоров аренды государственного имущества». Этот документ утверждает новые типовые формы: примерного договора аренды единого имущественного комплекса государственного предприятия, его обособленного структурного подразделения, а также примерного договора аренды недвижимого имущества, другого индивидуально определенного имущества, относящегося к государственной собственности.
Принятие новых форм примерных договоров аренды открывает возможность арендодателям обнародовать в электронной торговой системе Prozorro.Продажи объявление о передаче в аренду государственного и коммунального имущества, а также перезаключать договоры аренды, срок действия которых закончился и которые могут быть продлены без аукционов. Итак, процесс аренды, отмечают в ФГИУ, будет запущен по новой процедуре, предусмотренной законом об аренде, который был введен в действие 1 февраля 2020 года. Система Prozorro.Продажи готова для перезапуска аренды по новым правилам, утверждают в Фонде госимущества.
К перечню основных новшеств утвержденных форм примерных договоров, по сравнению с предыдущими типовыми договорами, относятся следующие: отныне договор аренды становится трехсторонним (ранее был двусторонним) и таким образом балансодержатель (третья сторона) становится полноценным участником арендных отношений с стороны государства и наделяется правами и обязанностями относительно защитеы государственного имущества. Проект примерного договора внедряет авансовый платеж и обеспечительный депозит, которые победитель аукциона должен уплатить в государственный бюджет, балансодержателю и арендодателю до заключения договора аренды. Эти платежи будут рассматриваться как гарантия платежеспособности победителя. Также у арендатора появляется возможность требовать досрочного прекращения договора в случае, если он имеет доказательства существенного несоответствия объекта аренды заявленной информации о нем, вследствие чего арендатор не будет иметь возможности использовать объект либо приступить к выполнению ремонтных работ.
Как сообщал Укринформ, в конце 2019 года Верховная Рада приняла Закон об аренде государственного и коммунального имущества. Документом в частности предусмотрено, что с 1 февраля 2020 года все новые договоры аренды будут заключаться только через электронную торговую систему, все коммерческие договоры аренды - через онлайн-аукцион.
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