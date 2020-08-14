Уруский назвал города, где разместят отделы Министерства стратегических отраслей

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины будет иметь четыре территориальных отдела в городах со значительной концентрацией предприятий.

Об этом сказал глава министерства Олег Уруский, находясь с рабочей поездкой в ​​Харькове, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы в структуре нашего министерства предусматриваем создание четырех территориальных отделений, в частности, мы планировали, чтобы они совпадали с территориальными отделениями Академии наук, так оно и будет, наверное, и в городах, где сконцентрировано промышленные предприятия. Такие отделения будут в Харькове, Днипре, Николаеве и Львове», - сказал Уруский.

Министр отметил, что территориальные отделы будут иметь постоянный контакт с предприятиями и помогут им оперативно решать проблемные вопросы, возникающие в процессе работы.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 16 июля назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. По его словам, новое министерство будет насчитывать до 300 работников.