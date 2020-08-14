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Уруский назвал города, где разместят отделы Министерства стратегических отраслей
15:59 14.08.2020 |
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины будет иметь четыре территориальных отдела в городах со значительной концентрацией предприятий.
Об этом сказал глава министерства Олег Уруский, находясь с рабочей поездкой в Харькове, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы в структуре нашего министерства предусматриваем создание четырех территориальных отделений, в частности, мы планировали, чтобы они совпадали с территориальными отделениями Академии наук, так оно и будет, наверное, и в городах, где сконцентрировано промышленные предприятия. Такие отделения будут в Харькове, Днипре, Николаеве и Львове», - сказал Уруский.
Министр отметил, что территориальные отделы будут иметь постоянный контакт с предприятиями и помогут им оперативно решать проблемные вопросы, возникающие в процессе работы.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 16 июля назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. По его словам, новое министерство будет насчитывать до 300 работников.
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