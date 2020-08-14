Дефицит внешней торговли Украины товарами за 6 мес. сократился на 66,1%

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,4% - до $22,913 млрд, импорт - на 14,3% - до $24,189 млрд.
Госстат уточняет, что в июне по сравнению с маем 2020 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 7,9% – до $3,530 млрд, импорта –на 15,4%, до $4,247 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июне-2020 было негативным и составило $0,717 млрд, в мае также негативное сальдо составило $0,433 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом полугодии текущего года составил 0,95 (в январе-июне-2019 – 0,87).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-июне 2020г:
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь—июнь 2020 к январю-июню 2019, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-июнь 2020 к январю-июню 2019, %
|Всего¹
|22912.6
|93.6
|24189.4
|85.7
|Животные, продукты животного происхождения
|98.4
|90.8
|92.8
|144.8
|Продукты растительного происхождения
|409.8
|71.0
|129.3
|153.1
|- зерновые культуры
|354.9
|77.8
|6.0
|385.6
|Жиры животного и растительного происхождения
|461.4
|131.2
|19.9
|98.1
|Готовые пищевые продукты
|231.1
|102.3
|223.2
|126.0
|Минеральные продукты
|416.5
|99.1
|561.6
|51.1
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|17.7
|25.0
|499.0
|48.7
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|194.0
|122.1
|498.0
|91.0
|Фармацевтическая продукция
|27.6
|128.4
|168.8
|103.4
|Удобрения
|56.7
|232.8
|70.1
|81.3
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|53.6
|91.3
|279.9
|104.9
|Кожевенное сырье
|7.5
|60.7
|18.4
|76.0
|Древесина и изделия из нее
|119.1
|103.1
|25.4
|112.9
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|34.2
|103.3
|69.3
|84.3
|Текстильные материалы и изделия
|58.7
|85.1
|177.9
|110.4
|Обувь
|12.9
|86.0
|21.3
|76.6
|Изделия из камня, гипса, цемента
|41.0
|110.5
|59.3
|92.7
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|14.4
|278.1
|15.8
|254.4
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|715.0
|82.0
|253.6
|89.8
|- черные металлы
|604.1
|82.9
|86.6
|80.7
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|365.6
|110.1
|951.2
|93.0
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|153.8
|121.9
|508.9
|90.5
|Электрические машины
|211.8
|102.8
|442.3
|96.1
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|55.0
|61.1
|400.5
|88.4
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|10.5
|93.4
|391.0
|92.3
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|10.8
|118.0
|109.4
|137.3
|Разные промтовары
|73.1
|112.3
|75.3
|108.0
|Произведения искусства
|0.0
|27.3
|0.1
|96.8
|Товары, приобретенные в портах
|0.3
|14.7
|11.7
|11.0
¹ Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей
Данные: Госстат Украины