Дефицит внешней торговли Украины товарами за 6 мес. сократился на 66,1%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июне 2020 года сократилось на 66,1% по сравнению с январем-июнем 2019 года - до $1,277 млрд с $3,767 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,4% - до $22,913 млрд, импорт - на 14,3% - до $24,189 млрд.

Госстат уточняет, что в июне по сравнению с маем 2020 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 7,9% – до $3,530 млрд, импорта –на 15,4%, до $4,247 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июне-2020 было негативным и составило $0,717 млрд, в мае также негативное сальдо составило $0,433 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом полугодии текущего года составил 0,95 (в январе-июне-2019 – 0,87).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-июне 2020г:

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь—июнь 2020 к январю-июню 2019, % Импорт, млн $ Импорт, январь-июнь 2020 к январю-июню 2019, % Всего¹ 22912.6 93.6 24189.4 85.7 Животные, продукты животного происхождения 98.4 90.8 92.8 144.8 Продукты растительного происхождения 409.8 71.0 129.3 153.1 - зерновые культуры 354.9 77.8 6.0 385.6 Жиры животного и растительного происхождения 461.4 131.2 19.9 98.1 Готовые пищевые продукты 231.1 102.3 223.2 126.0 Минеральные продукты 416.5 99.1 561.6 51.1 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 17.7 25.0 499.0 48.7 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 194.0 122.1 498.0 91.0 Фармацевтическая продукция 27.6 128.4 168.8 103.4 Удобрения 56.7 232.8 70.1 81.3 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 53.6 91.3 279.9 104.9 Кожевенное сырье 7.5 60.7 18.4 76.0 Древесина и изделия из нее 119.1 103.1 25.4 112.9 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 34.2 103.3 69.3 84.3 Текстильные материалы и изделия 58.7 85.1 177.9 110.4 Обувь 12.9 86.0 21.3 76.6 Изделия из камня, гипса, цемента 41.0 110.5 59.3 92.7 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 14.4 278.1 15.8 254.4 Недрагоценные металлы и изделия из них 715.0 82.0 253.6 89.8 - черные металлы 604.1 82.9 86.6 80.7 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 365.6 110.1 951.2 93.0 Реакторы ядерные, котлы, машины 153.8 121.9 508.9 90.5 Электрические машины 211.8 102.8 442.3 96.1 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 55.0 61.1 400.5 88.4 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 10.5 93.4 391.0 92.3 Приборы и аппараты оптические, фотографические 10.8 118.0 109.4 137.3 Разные промтовары 73.1 112.3 75.3 108.0 Произведения искусства 0.0 27.3 0.1 96.8 Товары, приобретенные в портах 0.3 14.7 11.7 11.0

¹ Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей

Данные: Госстат Украины