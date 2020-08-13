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В Украине с начала года подорожали услуги телефонной связи
08:59 13.08.2020 |
Потребительские цены на телефонные и телефаксовые услуги в январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 13,4%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В частности, потребительские цены на эти услуги в июле в годовом выражении выросли на 13,1%, по сравнению с июнем этого года цены выросли на 0,6%.
Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в июле 2020 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2019 года - составила 2,4%, как и в июне текущего года.
По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июле снизились на 0,6%, а с начала года - выросли на 1,4%.
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