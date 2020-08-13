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Расходы совместных проектов Украины с ЕС будут проверять 40 аудиторских фирм
08:17 13.08.2020 |
Расходы по проектам в рамках совместных операционных программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014-2020 годов будут проверять 40 аудиторских компаний.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В перечень независимых аудиторов, которые будут осуществлять проверку расходов по проектам в рамках совместных операционных программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014-2020 годов, 6 августа были внесены изменения после повторного заседания комиссии по отбору независимых аудиторов. В результате дополнительного отбора комиссии в Перечень были включены 8 субъектов аудиторской деятельности (САД), один из предварительно отобранных САД был исключен, а также дополнительно включены 11 аудиторов (работников) четырех САД. Поэтому, в настоящее время 40 аудиторских компаний, из которых более 150 физических лиц аудиторов, будут проверять расходы по указанным проектам.
«Для надлежащей реализации проектов по программам (приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства - ред.) в каждой стране-участнице должна быть построена соответствующая национальная система управления и контроля за выполнением этих программ. Минфин согласно этой системе выполняет функции Национального контрольно-контактного пункта. И одной из основных задач в рамках выполнения этой функции является формирование открытого перечня независимых аудиторов, которые будут привлечены к проверке расходов по проектам в рамках программ», - отметил первый заместитель министра финансов Денис Улютин.
Как сообщалось, Украина принимает участие в четырех совместных операционных программах приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014-2020 «Украина - Польша - Беларусь», «Украина - Венгрия - Словакия - Румыния», «Украина - Румыния», «Бассейн Черного моря». Общий бюджет программ превышает 384 млн евро для всех стран-участниц программ.
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