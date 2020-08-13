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Дионисий Галикарнасский
В управлении государства должны остаться только 300 предприятий — Шмыгаль
08:13 13.08.2020 |
В управлении государства должны остаться только 300 из более 3 тысяч государственных предприятий, другие будут подлежать приватизации.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства в среду, передает корреспондент Укринформа.
"В Украине более 3 тысяч государственных предприятий, и ни одно украинское правительство не смогло эффективно управлять таким количеством предприятий... Поэтому мы сейчас на завершающем этапе наработки законопроекта, где будет определен перечень объектов, которые должны оставаться под контролем государства. Речь идет о важных государственных компаниях вроде "Нафтогаза" или Энергоатома. Наша стратегия - оставить около трехсот предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что в других развитых странах нет такого количества государственных предприятий, как в Украине. "Это или десятки, или сотни госпредприятий, находящихся в управлении и подчинении государственных органов власти, - добавил Шмыгаль. - Поэтому мы продолжаем движение в сторону приватизационных процессов на открытых и честных конкурсах. В то же время правительство понимает, что государственные предприятия, которые должны остаться в управлении государства, это предприятия, в первую очередь, касающиеся нашей национальной безопасности, энергетики, природных монополий и предприятий, связанных с социально важными процессами в обществе", - отметил Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что на заседании 12 августа чиновники рассмотрят несколько важных решений, касающихся реформы для эффективного управления государственным имуществом.
"Эти решения определяют основы того, как мы видим баланс между государственным и частным секторами. Во-первых, речь идет о распоряжении относительно передачи Фонду госимущества более 200 объектов государственной собственности. Такая передача происходит для того, чтобы начать процесс приватизации этих объектов", - сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что главными условиями приватизации видит сохранение и увеличение количества рабочих мест, уплаты налогов, инвестиций в соответствующие предприятия.
Как сообщал Укринформ, в середине февраля глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что ФГИУ в этом году планирует продать более 500 предприятий.
В конце марта стало известно, что Фонд государственного имущества не будет выставлять на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия в условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19.
В 2020 году приватизация должна принести государственному бюджету Украины около 12 млрд грн, из них 6 млрд будут получены от малой приватизации и 6 млрд грн - от большой.
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