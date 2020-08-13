Финансовые новости
- |
- 13.08.20
- |
- 03:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин вводит процесс предоставления транзитных упрощений
23:48 12.08.2020 |
Правительство решило ввести процесс предоставления транзитных упрощений для присоединения Украины к Новой компьютеризированной системе транзита (NCTS).
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Кабинет Министров 12 августа принял проект постановления "О некоторых вопросах предоставления разрешения на применение специального транзитного упрощения", разработанный Минфином совместно с Государственной таможенной службой и проработанный с экспертами Еврокомиссии.
Такое решение, отмечают в министерстве, станет следующим этапом имплементации положений Конвенции о процедуре совместного транзита в таможенное законодательство Украины и присоединение к NCTS. Оно также направлено на дальнейшее выполнение таможенных обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.
Постановлением урегулирована процедура и алгоритм проведения таможенными органами оценки соответствия предприятия требованиям для предоставления разрешения на применение специального транзитного упрощения, а также утверждены формы документов, необходимых для предоставления таких разрешений.
Присоединение к NCTS позволит таможенным органам Украины ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени, уменьшить задержки грузов на границе из-за повышения эффективности осуществления анализа рисков и определения перечня необходимых контрольных процедур относительно товаров еще до их прибытия на таможенную границу Украины.
Как сообщал Укринформ, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла Закон "О режиме совместного транзита и внедрения национальной электронной транзитной системы". Он предусматривает присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита и NCTS после успешного тестирования системы совместного транзита в Украине. Членами Конвенции являются 35 стран.
В апреле 2020 года подразделения Гостаможслужбы начали тестирование программного обеспечения для присоединения к NCTS, благодаря чему украинский бизнес сможет подавать одну таможенную декларацию при перемещении груза странами-членами Конвенции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ против судьи Вовка: Как борцы с коррупцией выставляют Украину на посмешище
ТОП-НОВОСТИ
|Насколько серьезны претензии США к экс-собственникам Приватбанка
|Дело о пяти миллиардах. Как Порошенко будет бить по Зеленскому Коломойским
|Голос Киева. Кто станет главным противником Притулы - Зеленский или Порошенко
|Зеленский не стал ветировать закон об игорном бизнесе, несмотря на ряд противоречивых норм
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин вводит процесс предоставления транзитных упрощений
|Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки
|НБУ может повысить учетную ставку в октябре - ICU
|Единый госреестр юрлиц и ФЛП возобновил работу с новыми возможностями
|Вслед за укрупнением районов Раде предлагают реорганизовать райгосадминистрации
|Кабмин утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа в 2020г
|Кабмин в очередной раз перенес рассмотрение законопроекта с перечнем запрещенных к продаже госкомпаний
Это интересно
|Электромобили Hyundai выйдут на рынок под новым брендом
|Мнение: Китай потеряет господство в добыче биткоина
|Facebook сформировала новое платежное подразделение
|Компания, связанная с разведкой и военными США интегрировала инструмент слежения в сотни мобильных приложений
|В 50 раз быстрее 5G: Южная Корея запустит пилотный 6G-проект в 2026 году
|Kia Stonic обновился и получил «механику» с электронной педалью сцепления
|Дональд Трамп подписал указы о запрете WeChat и TikTok