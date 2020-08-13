Кабмин вводит процесс предоставления транзитных упрощений

Правительство решило ввести процесс предоставления транзитных упрощений для присоединения Украины к Новой компьютеризированной системе транзита (NCTS).

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кабинет Министров 12 августа принял проект постановления "О некоторых вопросах предоставления разрешения на применение специального транзитного упрощения", разработанный Минфином совместно с Государственной таможенной службой и проработанный с экспертами Еврокомиссии.

Такое решение, отмечают в министерстве, станет следующим этапом имплементации положений Конвенции о процедуре совместного транзита в таможенное законодательство Украины и присоединение к NCTS. Оно также направлено на дальнейшее выполнение таможенных обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Постановлением урегулирована процедура и алгоритм проведения таможенными органами оценки соответствия предприятия требованиям для предоставления разрешения на применение специального транзитного упрощения, а также утверждены формы документов, необходимых для предоставления таких разрешений.

Присоединение к NCTS позволит таможенным органам Украины ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени, уменьшить задержки грузов на границе из-за повышения эффективности осуществления анализа рисков и определения перечня необходимых контрольных процедур относительно товаров еще до их прибытия на таможенную границу Украины.

Как сообщал Укринформ, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла Закон "О режиме совместного транзита и внедрения национальной электронной транзитной системы". Он предусматривает присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита и NCTS после успешного тестирования системы совместного транзита в Украине. Членами Конвенции являются 35 стран.

В апреле 2020 года подразделения Гостаможслужбы начали тестирование программного обеспечения для присоединения к NCTS, благодаря чему украинский бизнес сможет подавать одну таможенную декларацию при перемещении груза странами-членами Конвенции.