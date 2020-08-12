Единый госреестр юрлиц и ФЛП возобновил работу с новыми возможностями

Госпредприятие "Национальные информационные системы" (НАИС) с 19:00 11 августа ввело в промышленную эксплуатацию обновленное программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и общественных формирований (ЕГР), прием данных в который был временно приостановлен с вечера 5 августа.

"Удалось завершить миграцию вечером 11 августа - на пять дней раньше консервативного сценария", - приводятся в пресс-релизе НАИС слова генерального директора предприятия Алексея Бережного.

В компании напомнили, что последнее масштабное обновление системы прошло еще в 2007 году.

"Новый ЕГР построен на современной архитектуре, среди его преимуществ: веб-интерфейс - отпала необходимость устанавливать отдельное приложение на персональные компьютеры пользователей; бесплатный поиск сведений по данным обособленного подразделения юрлица; внесение и снятие запрета совершения регистрационных действий", – говорится в релизе.

Согласно ему, среди других новых функций – внесение изменений в сведения о юрлице в один этап (без проведения технических действий), учет семейных фермерских хозяйств и дополнительный отдельный признак создания таких хозяйств, автоматическая актуализация данных.

Помимо этого, предусмотрен отдельный блок для внесения сведений о конечных бенефициарных собственниках (сейчас такая информация вносится госрегистраторами в произвольной форме).

В обновленный госреестр также добавлены электронный адресный справочник, который позволяет выбирать названия улиц из автоматического перечня (сегодня набор адресов регистратор осуществляет вручную), и возможность вносить сведения о заявлениях на получение копий документов из регистрационного дела.

Среди других новшеств создание новых печатных форм документов (заявление, решение об отказе), обновление и стандартизация существующих (извлечение, выписка и т.д.), PDF-формат для скан-копий документов (ранее только TIFF), прекращение ЧП в один этап, создание новых регистрационных действий.

НАИС уточняет, что объем информации в ЕГР превышает 30 Тб. По состоянию на 1 июля 2020 года реестр содержал более 7 млн субъектов, из которых действующих - 1,4 млн юрлиц и около 2 млн ФЛП.

В 2020 году среднее количество регистраций составляло 201 юридическое лицо и 1040 ФЛП в день.