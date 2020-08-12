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Перевалка грузов в украинских портах выросла с начала года на 7%
08:45 12.08.2020 |
По итогам января-июля этого года портовые операторы в морских портах Украины обработали 92 млн тонн грузов, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.
В частности, перевалка экспортных грузов по итогам отчетного периода возросла до 69,5 млн тонн (+ 6,1%), импортных - до 14,3 млн тонн (+7,7%), транзитных - до 6,4 млн тонн (+14%), каботажных - до 1,4 млн тонн (+41,9%).
"Больше всего портами было обработано руды и зерновых грузов - 26,4 млн тонн и 26,3 млн тонн соответственно. Вместе с тем, перевалка руды за 7 месяцев этого года выросла на 43,4%, угля - на 32,2%, подсолнечного масла - на 7,4%, нефти - в 3 раза", - отмечается в сообщении.
Перевалка контейнеров за указанный период достигла отметки в 604,0 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 10,6%.
Как сообщалось, по итогам 2019 года морские порты Укрианы увеличили объемы перевалки грузов на 18,4% и вышли на рекордные показатели за всю историю существования (исключая порты, расположенные в Крыму). Годовой объем перевалки грузов 13 действующих портов впервые превысил 160 млн тон.
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