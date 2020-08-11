Цены промпроизводителей Украины в июле выросли на 0,4% – Госстат

Цены промышленных производителей Украины в июле 2020 года выросли на 0,4%, тогда как в июне снизились на 2%, мае - на 0,6% при росте в апреле на 0,1%, марте – на 1,8%, феврале – на 0,1% и январе – на 2,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Госстат уточняет, что в пределах страны в июле к июню 2020 года цены промпроизводителей не изменились, тогда как при поставках за ее пределы – выросли на 2,2%.

В годовом измерении (к аналогичному месяцу 2019 года) по итогам июля 2020 года цены в промышленности снизились на 7,5%, июня – на 4,6%, мая – на 5,1%, апреля – на 2,6%, марта - на 4,2%, февраля – на 6,8%, января-2020 – на 5,9%.

За семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены промпроизводителей также снизились на 5,3%, с начала года (июль 2020 к декабрю-2019) – выросли на 2,2%.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в июле по сравнению с июнем текущего года цены не изменились, при этом в добыче сырой нефти и природного газа продукция подешевела на 5,4%, в добыче каменного угля – на 0,9%, в добыче металлических руд - подорожала на 5,1%.

В минувшем месяце рост цен в перерабатывающей промышленности составил 1,3%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 5,1%, химической продукции – 6,1%, металлургии - 1,5%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции –1,2%, текстильном производстве – 1%, деревообработке – 0,9%, фармпроизводстве – 0,6%.

При этом поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подешевела на 1,6%, в машиностроение – 0,2%,

Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в июле 2020 года¹, %

июль 2020 к июню 2020 июль 2020 к июлю 2019 июль 2020 к декабрю 2019 январь-июль 2020 к январь-июлю 2019 Промышленность всего 100,4 92,5 102,2 94,7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 100,0 66,0 85,0 73,0 Добыча каменного угля 99,1 72,9 88,8 67,1 Добыча сырой нефти и природного газа 94,6 40,7 49,6 57,4 Добыча металлических руд 105,1 78,2 116,5 83,1 Перерабатывающая промышленность 101,3 99,5 104,2 96,9 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100,9 107,3 106,9 104,7 производство мяса и мясных продуктов 101,0 98,2 101,3 99,2 производство молочных продуктов 99,3 107,1 100,7 107,6 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100,6 104,4 103,1 104,8 производство сахара 99,1 102,5 112,7 103,3 производство напитков 100,2 102,2 101,5 104,7 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 101,0 103,8 104,0 102,7 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100,9 100,6 105,1 97,3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 105,1 85,1 96,0 78,9 Производство химических веществ и химической продукции 106,1 103,7 109,7 96,0 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100,6 109,3 104,8 109,2 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100,1 100,6 101,6 100,9 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 101,5 90,1 103,0 87,7 Машиностроение 99,8 97,9 100,7 97,9 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 101,2 101,2 101,6 101,1 Производство электрооборудования 100,4 90,6 100,4 86,8 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 99,9 100,1 100,4 99,9 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 99,2 100,3 100,9 102,4 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 98,4 90,2 105,0 99,4 Товары промежуточного потребления 101,9 92,0 105,7 91,0 Инвестиционные товары 100,0 102,1 102,2 102,2 Потребительские товары краткосрочного пользования 101,1 107,4 106,1 105,1 Потребительские товары длительного пользования 100,6 103,2 102,4 102,6 Энергия 98,7 82,5 96,1 90,2

Данные: Госстат

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.