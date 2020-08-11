Цены промпроизводителей Украины в июле выросли на 0,4% – Госстат

Госстат уточняет, что в пределах страны в июле к июню 2020 года цены промпроизводителей не изменились, тогда как при поставках за ее пределы – выросли на 2,2%.
В годовом измерении (к аналогичному месяцу 2019 года) по итогам июля 2020 года цены в промышленности снизились на 7,5%, июня – на 4,6%, мая – на 5,1%, апреля – на 2,6%, марта - на 4,2%, февраля – на 6,8%, января-2020 – на 5,9%.
За семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены промпроизводителей также снизились на 5,3%, с начала года (июль 2020 к декабрю-2019) – выросли на 2,2%.
По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в июле по сравнению с июнем текущего года цены не изменились, при этом в добыче сырой нефти и природного газа продукция подешевела на 5,4%, в добыче каменного угля – на 0,9%, в добыче металлических руд - подорожала на 5,1%.
В минувшем месяце рост цен в перерабатывающей промышленности составил 1,3%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 5,1%, химической продукции – 6,1%, металлургии - 1,5%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции –1,2%, текстильном производстве – 1%, деревообработке – 0,9%, фармпроизводстве – 0,6%.
При этом поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подешевела на 1,6%, в машиностроение – 0,2%,
Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в июле 2020 года¹, %
|июль 2020 к июню 2020
|июль 2020 к июлю 2019
|июль 2020 к декабрю 2019
|январь-июль 2020 к январь-июлю 2019
|Промышленность всего
|100,4
|92,5
|102,2
|94,7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|100,0
|66,0
|85,0
|73,0
|Добыча каменного угля
|99,1
|72,9
|88,8
|67,1
|Добыча сырой нефти и природного газа
|94,6
|40,7
|49,6
|57,4
|Добыча металлических руд
|105,1
|78,2
|116,5
|83,1
|Перерабатывающая промышленность
|101,3
|99,5
|104,2
|96,9
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100,9
|107,3
|106,9
|104,7
|производство мяса и мясных продуктов
|101,0
|98,2
|101,3
|99,2
|производство молочных продуктов
|99,3
|107,1
|100,7
|107,6
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100,6
|104,4
|103,1
|104,8
|производство сахара
|99,1
|102,5
|112,7
|103,3
|производство напитков
|100,2
|102,2
|101,5
|104,7
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|101,0
|103,8
|104,0
|102,7
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100,9
|100,6
|105,1
|97,3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|105,1
|85,1
|96,0
|78,9
|Производство химических веществ и химической продукции
|106,1
|103,7
|109,7
|96,0
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100,6
|109,3
|104,8
|109,2
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100,1
|100,6
|101,6
|100,9
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|101,5
|90,1
|103,0
|87,7
|Машиностроение
|99,8
|97,9
|100,7
|97,9
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|101,2
|101,2
|101,6
|101,1
|Производство электрооборудования
|100,4
|90,6
|100,4
|86,8
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|99,9
|100,1
|100,4
|99,9
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|99,2
|100,3
|100,9
|102,4
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|98,4
|90,2
|105,0
|99,4
|Товары промежуточного потребления
|101,9
|92,0
|105,7
|91,0
|Инвестиционные товары
|100,0
|102,1
|102,2
|102,2
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|101,1
|107,4
|106,1
|105,1
|Потребительские товары длительного пользования
|100,6
|103,2
|102,4
|102,6
|Энергия
|98,7
|82,5
|96,1
|90,2
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.