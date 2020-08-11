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Расходы по больничным в Украине за месяц выросли на более чем 100 млн гривен
08:25 11.08.2020 |
В июле Фонд социального страхования принял заявлений на расчеты по больничным на 101,8 млн грн (18%) больше, чем в июне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФССУ.
"Фонд социального страхования Украины принял в течение июля 2020 года к оплате заявления-расчеты для оказания помощи по временной потере трудоспособности на сумму 667,5 млн гривен. Это на 18%, или 101,8 млн гривен больше, чем в июне 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле за компенсацией утраченного заработка по больничным листам обратились 103,8 тысяч застрахованных лиц. В целом они провели на больничном более 2 млн дней. Среднедневной размер помощи от ФССУ за этот период составил 331,5 гривен.
Напомним, в Украине сумма компенсаций по больничным за время изоляции от COVID-19 превысила 10 млн грн.
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