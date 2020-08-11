Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% после дефляции 0,6% в июле – Госстат

Потребительские цены в Украине в июле 2020 года снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, 0,3% – в мае и 0,8% – в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Между тем в июле 2019 года была зафиксирована такая же дефляция 0,6%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам июля-2020 осталась на уровне 2,4% по сравнению с 1,7% по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.

Согласно данным Госстата, в июле-2020, как и в июле-2019, была также зафиксирована базовая дефляция 0,1% после нулевого значения в июне и инфляции 0,1% в мае и 0,4% в апреле. В результате в годовом измерении базовая инфляция осталась на уровне 3%.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,4%. Более всего (на 15,1%- и 15,0%) подешевели яйца и овощи. На 1,1-0,4% снизились цены на свинину, сахар, рис, сметану, молоко, сало. В то же время на 2,1-0,3% подорожали мясо птицы, фрукты, безалкогольные напитки, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.

Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в том числе обувь – на 5,6%, одежда – на 4,2%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,2% произошло в основном за счет повышения цен на природный газ на 7,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,2%, в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 3,4%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте – на 2,4%, автомобилей – на 1,8%



Потребительские цены в июле 2020года, %:

июль 2020 к июню 2020 июль 2020 к декабрю 2019 июль 2020 к июлю 2019 январь-июль 2020 к январю-июлю 2019 Индекс потребительских цен -0,6 1,4 2,4 2,4 Продукты питания и безалкогольные напитки -1,4 2,8 3,5 2,8 Продукты питания -1,5 2,9 3,6 2,9 Хлеб та хлебопродукты 0,2 5,3 8,9 9,0 Хлеб 0,3 2,5 4,6 6,7 Макаронные изделия -0,1 3,5 3,0 3,2 Мясо и мясопродукты 0,2 -2,0 -2,0 0,5 Рыба та рыбопродукты 0,2 2,7 2,1 2,6 Молоко -0,7 -2,1 7,1 6,6 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,0 0,7 5,8 5,9 Яйца -15,1 -22,7 14,0 -7,8 Масло сливочное 0,1 0,4 4,8 5,3 Масло подсолнечное 0,0 -0,4 -1,5 -1,8 Фрукты 1,0 51,9 33,7 25,4 Овощи -15,0 -6,9 -13,9 -15,7 Сахар -1,1 4,2 -5,0 1,9 Безалкогольные напитки 0,7 1,9 2,0 2,0 Алкогольные напитки, табачные изделия 0,5 5,6 10,1 11,6 Одежда и обувь -4,8 -6,7 -4,3 -3,9 Одежда -4,2 -6,3 -3,8 -3,3 Обувь -5,6 -6,9 -4,9 -4,7 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 1,2 -8,1 -9,1 -8,8 Содержание и ремонт жилья 0,3 1,2 2,8 3,0 Водоснабжение 0,0 18,5 22,6 22,9 Канализация 0,0 16,5 19,9 19,4 Содержание домов и придомовых территорий 0,5 2,5 4,4 5,5 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 Природный газ 7,5 -35,7 -43,0 -40,7 Горячая вода, отопление 0,0 -13,0 -12,5 -8,8 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья -0,1 -0,3 -1,4 -1,1 Здравоохранение 0,3 4,8 5,2 4,3 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,2 4,8 4,3 3,1 Амбулаторные услуги 0,7 5,8 9,1 8,8 Транспорт 1,2 -0,8 -3,6 -3,3 Топливо и масла 3,4 -18,8 -21,5 -16,5 Транспортные услуги 0,2 3,8 3,5 5,0 Пассажирский железнодорожный транспорт 2,4 14,1 7,0 8,0 Пассажирский автодорожный транспорт 0,1 2,1 3,4 5,1 Связь 0,3 2,9 7,6 7,4 Отдых и культура 0,5 -1,1 -2,5 -2,1 Образование 0,1 2,3 13,2 13,4 Рестораны та гостиницы 1,0 2,5 5,6 7,2 Разные товары и услуги 0,1 -1,2 5,8 7,3

Данные: Госстат

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.