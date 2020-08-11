Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% после дефляции 0,6% в июле – Госстат

Между тем в июле 2019 года была зафиксирована такая же дефляция 0,6%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам июля-2020 осталась на уровне 2,4% по сравнению с 1,7% по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.
Согласно данным Госстата, в июле-2020, как и в июле-2019, была также зафиксирована базовая дефляция 0,1% после нулевого значения в июне и инфляции 0,1% в мае и 0,4% в апреле. В результате в годовом измерении базовая инфляция осталась на уровне 3%.
На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,4%. Более всего (на 15,1%- и 15,0%) подешевели яйца и овощи. На 1,1-0,4% снизились цены на свинину, сахар, рис, сметану, молоко, сало. В то же время на 2,1-0,3% подорожали мясо птицы, фрукты, безалкогольные напитки, хлеб.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.
Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в том числе обувь – на 5,6%, одежда – на 4,2%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,2% произошло в основном за счет повышения цен на природный газ на 7,5%.
Цены на транспорт выросли на 1,2%, в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 3,4%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте – на 2,4%, автомобилей – на 1,8%
Потребительские цены в июле 2020года, %:
|июль 2020 к июню 2020
|июль 2020 к декабрю 2019
|июль 2020 к июлю 2019
|январь-июль 2020 к январю-июлю 2019
|Индекс потребительских цен
|-0,6
|1,4
|2,4
|2,4
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|-1,4
|2,8
|3,5
|2,8
|Продукты питания
|-1,5
|2,9
|3,6
|2,9
|Хлеб та хлебопродукты
|0,2
|5,3
|8,9
|9,0
|Хлеб
|0,3
|2,5
|4,6
|6,7
|Макаронные изделия
|-0,1
|3,5
|3,0
|3,2
|Мясо и мясопродукты
|0,2
|-2,0
|-2,0
|0,5
|Рыба та рыбопродукты
|0,2
|2,7
|2,1
|2,6
|Молоко
|-0,7
|-2,1
|7,1
|6,6
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,0
|0,7
|5,8
|5,9
|Яйца
|-15,1
|-22,7
|14,0
|-7,8
|Масло сливочное
|0,1
|0,4
|4,8
|5,3
|Масло подсолнечное
|0,0
|-0,4
|-1,5
|-1,8
|Фрукты
|1,0
|51,9
|33,7
|25,4
|Овощи
|-15,0
|-6,9
|-13,9
|-15,7
|Сахар
|-1,1
|4,2
|-5,0
|1,9
|Безалкогольные напитки
|0,7
|1,9
|2,0
|2,0
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0,5
|5,6
|10,1
|11,6
|Одежда и обувь
|-4,8
|-6,7
|-4,3
|-3,9
|Одежда
|-4,2
|-6,3
|-3,8
|-3,3
|Обувь
|-5,6
|-6,9
|-4,9
|-4,7
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|1,2
|-8,1
|-9,1
|-8,8
|Содержание и ремонт жилья
|0,3
|1,2
|2,8
|3,0
|Водоснабжение
|0,0
|18,5
|22,6
|22,9
|Канализация
|0,0
|16,5
|19,9
|19,4
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,5
|2,5
|4,4
|5,5
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Природный газ
|7,5
|-35,7
|-43,0
|-40,7
|Горячая вода, отопление
|0,0
|-13,0
|-12,5
|-8,8
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|-0,1
|-0,3
|-1,4
|-1,1
|Здравоохранение
|0,3
|4,8
|5,2
|4,3
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,2
|4,8
|4,3
|3,1
|Амбулаторные услуги
|0,7
|5,8
|9,1
|8,8
|Транспорт
|1,2
|-0,8
|-3,6
|-3,3
|Топливо и масла
|3,4
|-18,8
|-21,5
|-16,5
|Транспортные услуги
|0,2
|3,8
|3,5
|5,0
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|2,4
|14,1
|7,0
|8,0
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0,1
|2,1
|3,4
|5,1
|Связь
|0,3
|2,9
|7,6
|7,4
|Отдых и культура
|0,5
|-1,1
|-2,5
|-2,1
|Образование
|0,1
|2,3
|13,2
|13,4
|Рестораны та гостиницы
|1,0
|2,5
|5,6
|7,2
|Разные товары и услуги
|0,1
|-1,2
|5,8
|7,3
Данные: Госстат
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.