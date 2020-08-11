С начала карантина безработных стало больше на 400 тысяч – Госцентр занятости

По состоянию на 6 августа 2020 года статус безработного имеют 502 тысячи украинцев, за пероид действия карантина (с 12 июня по 4 августа) статус безработного получили 406 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Государственный центр занятости.

"Во время действия карантина в онлайн режиме специалисты центров занятости не прекращали подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал. Так, в течение 12 марта - 31 июля 2020 года работу удалось найти для 222 тысяч граждан, из них - 151 тысячи безработных", - говорится в сообщении.

В Госцентре занятости заявили, что сейчас восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране и, соответственно, растет количество поданных в службу занятости вакансий.

"Постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных. Так, в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч человек, в июне - 75 тыс, в июле - 68 тысяч", - добавили в ведомстве.