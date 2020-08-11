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Минфин надеется одолжить до конца года еще $3,5 миллиарда
15:51 10.08.2020 |
Министерство финансов надеется получить до конца года еще два транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью для Kyiv Post, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Министр уточнил, что с начала 2020 года Украина уже получила $2,1 млрд от МВФ по новой программе, 500 млн евро от ЕС по предыдущей программе макрофинансовой помощи и $50 млн от Всемирного банка.
"До конца года мы еще рассчитываем на кредит от Всемирного банка на сумму $700 млн, $1,4 млрд от МВФ, предусмотренных двумя просмотрам программы в этом году, и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС. Однако у нас есть амбициозная цель - перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов", - отметил Марченко.
Как сообщалось, после внесения изменений в госбюджет на 2020 год его дефицит увеличен с с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, его планируется профинансировать за счет займов.
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