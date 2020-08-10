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Советник Зеленского: для восстановления Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов
08:48 10.08.2020 |
Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления оккупированной Россией части Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов.
Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".
"Предварительная оценка - это около 10 миллиардов долл, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", - сказал он.
Также Устенко считает, что необходимо создать фонд, в том числе и на деньги доноров, для того чтобы восстанавливать временно оккупированные территории после их реинтеграции.
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